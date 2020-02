Wenger verdedigt Arsenal inzake Gnabry: "Plots wilde hij naar Werder Bremen"

Serge Gnabry slaagde in het verleden niet als talent bij Arsenal en maakte vandaag de dag naam in het shirt van Bayern München.

Voormalig manager Arsène Wenger zag Gnabry dinsdagavond tweemaal scoren in de -wedstrijd tegen en legt uit hoe het komt dat hem destijds zomaar naar Duitsland liet gaan.

De Duitse buitenspeler, die als zestienjarig talent de jeugdopleiding van inruilde voor Arsenal, werd in de zomer van 2016 door the Gunners voor vijf miljoen euro verkocht aan .

Een grote doorbraak in Londen was uitgebleven en een verhuurperiode bij West Bromwich Albion was niet succesvol.

"Hij heeft snelheid, explosiviteit, veel technische bagage, hij is erg intelligent, maar soms kiest hij voor de makkelijke weg. Dat was toen ook zijn probleem", aldus Wenger bij BeIn Sport.

"Ik liet hem naar West Brom gaan, maar dat werkte niet", vervolgt Wenger, die ingaat op het vertrek van Gnabry bij Arsenal. "Ik dacht dat we akkoord met hem waren, maar uiteindelijk heeft Bayern hem weggehaald bij Werder Bremen."

"Omdat hij niet bij West Brom aan spelen toekwam, liet ik hem in de zomer met Duitsland Onder-21 meegaan en daar deed hij het heel goed. Alles was voorbereid om hem een nieuw contract te laten tekenen, maar plots wilde hij naar Werder Bremen."

Volgens Wenger zat Bayern destijds al achter de terugkeer van Gnabry naar Duitsland. "Het was niet Werder Bremen dat hem kocht, het was Bayern dat hem haalde."

"Want nog geen jaar later vertrok hij van Bremen naar Bayern, maar die deal was eerder al gesloten. Ik dacht dat hij bij ons zou blijven omdat hij dat had gezegd", aldus Wenger.