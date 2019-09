Wenger staat voor technische rol bij FIFA

Arsène Wenger kan bij wereldvoetbalbond FIFA een comeback maken in de voetbalwereld.

De voormalige manager van wordt binnenkort, na uitvoerige gesprekken, door de mondiale voetbalbond gepresenteerd. Dat hebben bronnen aan Goal bevestigd. Wenger gaat veel taken overnemen die eerst toebehoorden aan Zvonimir Boban, die in mei zijn positie als plaatsvervangend secretaris-generaal verliet om aan de slag te gaan bij .

Wenger nam in mei 2018 afscheid van Arsenal, waar hij bijna 22 jaar aan het roer stond. Goal begrijpt dat hij bij de FIFA de ruimte krijgt om zijn taken te definiëren. De FIFA wil ook graag gebruikmaken van zijn schat aan ervaring als coach in een poging om het voetbal over de hele wereld te blijven ontwikkelen.

Het is echter de vraag voor hoelang de Fransman zijn nieuwe functie zal bekleden. In een interview liet hij onlangs namelijk merken dat hij in de toekomst weer als trainer aan de slag wil gaan. Hij mikte daarbij op het WK van 2022. "Ik heb altijd al naar het WK gewild, omdat ik vond dat het de taak van een trainer was om te zijn waar de beste voetbalspelers ter wereld voetballen. Hopelijk zie je me over drie jaar in Qatar."

Na zijn afscheid bij The Gunners nam Wenger bewust een 'sabbatical', ondanks dat hij meerdere banen kreeg aangeboden. "Ik genoot ervan om even afstand te nemen van het voetbal, maar ik kan nu niet leven met de gedachte dat ik nooit meer op de reservebank zal zitten. Misschien ga ik wel voor een tussenpositie."

"Wat ik in elk geval wel wil, is mijn kennis en alles wat ik heb geleerd delen met de voetbalwereld. Ik wil graag nog één keer de intensiteit van de competitie ervaren", besluit de 69-jarige trainer.