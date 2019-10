Wenger: "Pépé moet vechten om zijn plek te behouden"

Arsène Wenger stelt dat Nicolas Pépé moet vechten voor zijn plek bij Arsenal als zijn vorm niet gaat verbeteren.

Pépé werd in de zomer voor een recordbedrag van tachtig miljoen euro overgenomen van OSC, maar heeft de verwachtingen in de eerste maanden nog niet waar kunnen maken. In tien wedstrijden was de Ivoriaan één keer trefzeker en gaf hij drie assists. Hij maakte slechts viermaal de negentig minuten vol in de Premier League.

"Ik hou van de speler en ik dacht dat het een goede beslissing was om hem vast te leggen", vertelt Wenger in gesprek met Omnisport. "Hij is nog niet helemaal aangepast en je moet hem wat tijd geven. Hij lijkt op dit moment niet helemaal met de vrijheid te spelen zoals hij dat deed in Frankrijk."

"Ik zie op dit moment enkele eigenschappen van zijn spel, vooral zonder bal, niet. Anderszijds moet ik zeggen dat we goede jonge spelers ehbben die op de flanken kunnen spelen en dat hij zal moeten vechten om zijn plek te behouden."

won vijf van hun laatste zes wedstrijden in alle competities en na hun 1-0 zege op AFC zondag staan ze na acht wedstrijden op de derde plek in de Premier League. "Ik ben hier niet om coaches te beoordelen. Ik ben een supporter van Arsenal Football Club, dus ik steun hem gewoon", refereert Wenger aan zijn opvolger Unai Emery. "Maar hij kan wedstrijden winnen en hij speelt een soort spel waarvan ik geniet."

"Een club als Arsenal is een enorme verantwoordelijkheid en een van die verantwoordelijkheden is om aantrekkelijk voetbal te spelen. Daarna denk ik dat het belangrijkste is om het team te steunen en wedstrijden te winnen."

Ondanks een veelbelovende start van het seizoen, denkt Wenger niet dat Arsenal of uit kan dat voor het kampioenschap. "Op dit moment kun je niet teveel naar de positie kijken omdat het puntenverschil erg klein is. Je speelt gelijk en je staat zevende, je wint en je staat derde."

"Van wat ik op dit moment gezien heb denk ik niet dat ze kunnen strijden om de titel. Liverpool ligt te ver op iedereen voor. Manchester City lijkt het beste potentieel te hebben om tegen Liverpool te strijden, maar zolang je niet ver weg bent, kun je hopen."