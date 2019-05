Wenger ontvangt concrete aanbieding uit Japan

Arsène Wenger kan terugkeren in Japan. De Fransman is officieel benaderd door Vissel Kobe, de club van onder meer André Iniesta.

Wenger heeft een contractaanbieding gekregen om tot het einde van 2021 bij Vissel Kobe aan de slag te gaan, weet Goal. De 69-jarige coach zit sinds een jaar zonder club, nadat hij na bijna 22 jaar afscheid nam van . Voor zijn periode in Noord-Londen was Wenger ook al werkzaam in Japan, bij Nagoya Grampus Eight.



Vissel Kobe, waar behalve Iniesta ook David Villa en Lukas Podolski onder contract staan, heeft voor de ervaren coach een jaarsalaris van vier miljoen over. Door zijn eerdere periode Japan spreekt Wenger de taal al een beetje. Tegen The Guardian verklapte hij onlangs al dat hij in de toekomst weer aan de slag wil gaan in de voetballerij.



"Ik zal zeker terugkomen, ik weet alleen nog niet in welke rol. De honger en gedrevenheid is er nog steeds", aldus Wenger, die met The Gunners drie landstitels en zeven FA Cups veroverde. "Eerst zei ik dat ik meteen weer ergens trainer wilde worden, maar uiteindelijk besloot ik om een beetje afstand te nemen. Voetbal is nog steeds mijn passie."



Ondanks de aanwezigheid van enkele grote namen heeft Vissel Kobe het overigens moeilijk dit seizoen. In de Japanse J1 League bezet men de zestiende plek. Vorig jaar moest men genoegen nemen met plaats tien.