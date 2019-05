Wenger mikt op terugkeer in voetbalwereld, maar weet niet in welke rol

De 69-jarige oud-trainer van Arsenal is er zeker van dat hij wil terugkeren in de voetbalwereld, maar weet nog niet in welke rol.

Arsène Wenger heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer, maar weet nog niet of dat als trainer zal zijn of niet. In de zomer van 2018 stopte hij na 22 jaar als trainer van en nam toen even afstand van de sport. Hij werkte weliswaar als analist, maar legde naar verluidt diverse aanbiedingen naast zich neer om direct weer aan de slag te gaan.

Wel gaf hij direct aan nog niet klaar te zijn en die boodschap herhaalt hij nu in gesprek met The Guardian. "Ik wil zeker terugkeren in de voetballerij. Ik weet nog niet in welke positie dat zal zijn, maar de honger en het verlangen zijn er nog steeds", beaamt Wenger, die voor Arsenal ook werkte bij Nancy, en Nagoya Grampus Eight.

"Eerst zei ik dat ik meteen weer door wilde, maar later besloot ik wat meer afstand te nemen. Toen kwam ik tot de conclusie dat ik graag door wil geven wat ik heb geleerd in mijn leven. Het leven is alleen nuttig als je deelt wat je weet. Ik weet nog niet hoe ik dat ga doen", aldus de Fransman.

"Wil ik dat bereiken met het winnen van wedstrijden of op een andere manier? Daar moet ik nog over nadenken, maar die beslissing zal snel komen. Voetbal is nog steeds mijn passie. Het is het enige waar ik volgens mij wel iets vanaf weet."

Tijdens zijn tijd bij Arsenal leidde Wenger de Gunners naar drie landstitels en beleefde een bizar hoogtepunt toen hij een heel seizoen lang ongeslagen bleef in 2003/04. Ook won de ploeg zeven FA Cups onder zijn leiding en werd er beslag gelegd op zeven Community Shields.

Na zijn vertrek werd hij gelinkt aan een rol bij Paris Saint-Germain en bij de Franse nationale ploeg, maar een nieuwe werkgever heeft hij nog niet gekozen. Arsenal werd ondertussen vijfde onder vervanger Unai Emery en staat in de finale van de , waar men moet zien af te rekenen met om een ticket voor de af te dwingen.