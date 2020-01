Wenger luidt de noodklok: "We gaan langzaam de kant van de NBA op"

Arsène Wenger propageert aanvallend voetbal en kijkt in dat kader soms zorgelijk naar de speelstijl van sommige elftallen.

Clubs als , en Red Bull Salzburg zetten doorgaans vroeg druk op de tegenstander, om er vervolgens met enorm veel kracht en snelheid uit te komen.

Wenger is bang dat deze trend in het internationale topvoetbal ervoor zorgt dat er op termijn geen plaats meer is voor creatieve voetballers.

"We gaan langzaam maar zeker de kant van de NBA op", waarschuwt de in 2018 bij vertrokken Wenger in een interview met So Foot. "Voetbal wordt op deze manier meer en meer een atletische sport, maar ik moet eerlijk zeggen dat het Amerikaanse basketbal mij totaal niet boeit."

Wenger legt uit waarom hij dat vindt. "Je ziet alleen maar één-tegen-één-duels en pogingen van afstand voor driepunters. Heden ten dage worden, net als bij het basketbal, bepaalde creatieve spelers kapotgemaakt, alleen maar omdat ze niet atletisch genoeg zijn."

Wenger maakt zich derhalve zorgen over de toekomst van het voetbal. "Ik ben bang dat voetbal op termijn verandert in een sport waar voetballers als gekken over het veld rennen, om maar zo snel mogelijk de bal te heroveren."

"Maar dat die spelers daarna geen idee hebben wat ze met die bal moeten doen", schetst Wenger een negatief toekomstbeeld. "We moeten dus een bepaalde balans zien te vinden."

De recentelijk aan , Paris Saint-Germain en gelinkte Wenger is niet langer actief als trainer. De zeventigjarige Fransman werd in november door de FIFA aangesteld als Chief of global football development.

In deze functie houdt Wenger zich bezig met de groei van de voetbalsport bij zowel mannen als vrouwen. Marco van Basten nam deze taken voor zijn rekening tot zijn vertrek bij de FIFA in de herfst van 2018.