Wenger legt Gullit duidelijk mankement bij Frenkie de Jong en co uit

Arsène Wenger ziet Barcelona de Champions League niet winnen dit seizoen.

De voormalig manager van onder meer stelt dinsdagavond bij beIN Sports dat diverse factoren ervoor zorgen dat de Catalaanse grootmacht de eindzege niet zal pakken.

De Fransman wijst onder anderen naar Frenkie de Jong, die niet al te vaak in het vijandelijke strafschopgebied is te vinden.

"Als je kijkt naar de cijfers van dit seizoen in de competitie, zijn ze vergelijkbaar met de cijfers van . Ze hebben gemiddeld dertien schoten op goal, maar ze staan ook dertien schoten op goal toe."

"En ik ken nog het Barcelona dat 26 schoten op doel had en slechts 2 schoten tegen had", aldus Wenger, die van Ruud Gullit de vraag krijgt waar het verschil nou zit.

"Is het alleen kwaliteit?", aldus Gullit. "Of is het Gerard Piqué? Wordt hij te oud?" Wenger repliceert uitvoerig: "Ze winnen de bal niet meer zo snel terug. Ze hangen meer naar achteren."

"Het is meer open op het middenveld. Ze creëren geen kansen. Ze hebben geen doelpuntenmakers op het middenveld. De Jong is a sitting player, net als Sergio Busquets."

"Niemand van het middenveld gaat het strafschopgebied in. Daarom speelt Ivan Rakitic vanavond. Hij is de enige speler van het middenveld die zich meldt in het strafschopgebied."

"Arturo Vidal doet dat ook, maar die komt in technisch opzicht soms wat tekort. En je hebt Jordi Alba wel op links, maar aan de rechterkant zijn de cijfers erg pover als het om kansen creëren gaat", besluit Wenger zijn relaas.