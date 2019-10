Wenger: "Ik heb kansen gehad om in Engeland te werken"

Arsène Wenger heeft aanbiedingen van verschillende clubs in de Premier League afgewezen omdat hij zich te nauw verbonden voelt aan Arsenal.

De Fransman vertrok na afloop van het seizoen 2017/18 als manager bij nadat hij 22 jaar werkzaam was geweest bij de club. Hij is nu zeventien maanden clubloos, maar heeft in de tussentijd wel verschillende aanbiedingen gehad.

"Ik ben een Arsenal-man en daarna ben ik een professional. Ik kan niet stoppen met werken", vertelt Wenger in gesprek met Sky Sports News .

"Ik besloot te vertrekken uit de Premier League omdat ik te nauw verbonden bij aan Arsenal. Ik heb kansen gehad om in Engeland te werken, maar ik wees ze af. Ik wil je niet vertellen welke clubs, omdat er mensen zijn die daar de leiding hebben en het oneerlijk zou zijn voor hen."

Lees beneden verder

Wenger, die nu werkzaam is als analist voor beIN SPORTS, won driemaal de Premier League en zeven keer de met the Gunners en bleef tijdens het seizoen 2003/04 ongeslagen. Hij hielp de club twintig seizoenen achter elkaar aan een top vier-notering, maar in zijn laatste twee seizoenen eindigde het als vijfde en zesde.

"Ik weet dat het normaal is dat mensen altijd meer willen. We hebben veel gewonnen en het Emirates Stadium gebouwd. Het is moeilijk om vandaag de omstandigheden uit te leggen waarin we het stadion hebben gebouwd, omdat de omzet nu is vermenigvuldigd met vijf."

"Toen we besloten om het stadion te bouwen, hadden we een omzet van 90 miljoen pond en het stadion kostte 430 miljoen pond. Dan is de druk er echt en ik denk dat het een beetje een wonder was dat we op een zeer gezonde manier uit die periode zijn gekomen."