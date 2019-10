Wenger: "Ik denk niet dat hij kwaliteiten heeft om Messi en Ronaldo te evenaren"

Arsène Wenger is naar eigen zeggen een groot bewonderaar van Raheem Sterling, die bijna wekelijks tot de uitblinkers behoort bij Manchester City.

De voormalige manager van verwacht echter niet dat Sterling op termijn het niveau bereikt van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die al jarenlang het Europese topvoetbal domineren.

"Ik denk niet dat Sterling de kwaliteiten heeft om Messi en Ronaldo te evenaren", verklaart Wenger in een interview met beIN Sports. "Je moet altijd voorzichtig zijn met dat soort uitspraken. Ik heb persoonlijk veel op met Sterling, maar we hebben het hier over spelers die al tien seizoenen lang elk jaar vijftig doelpunten maken. Op dat niveau zit Sterling niet, al behoort hij zeker tot de beste spelers in de Premier League, een van de beste competities ter wereld."

Wenger werd in zijn tijd als manager van Arsenal meer dan eens gelinkt aan Sterling. Een transfer naar the Gunners kwam echter nooit van de grond. De momenteel clubloze trainer ziet in het spel van Sterling overeenkomsten met Marc Overmars, die drie seizoenen voor Arsenal uitkwam. "Toen Sterling nog heel jong was zag ik al dat hij over enorm veel snelheid beschikte, en de kracht om die snelheid optimaal te benutten. Hij en Leroy Sané leggen de meeste intensiteit van alle spelers aan de dag. Op de eerste meters is Sterling zo ontzettend snel, dat doet me denken aan Overmars. Dat is niet te verdedigen."

Sterling bereikte de top al op zeer jeugdige leeftijd, al zag Wenger destijds ook enkele verbeterpunten bij de aanvaller van . "Hij had toen nog niet de rust om beheerst af te ronden. Nu kan ik dat niet meer zeggen. Snelle spelers willen nog weleens overhaast op doel schieten en bij Sterling is dat onderdeel van zijn spel ontzettend verbeterd. Hij heeft zelfvertrouwen, al kan zijn doelpuntengemiddelde omhoog. Maar het blijft een exceptioneel talent dat op zijn dag elke defensie kan vermorzelen."

Sterling staat vrijdagavond met Engeland tegenover Tsjechië in de kwalificatiecyclus van het EK.