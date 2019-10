Wenger: "Ik denk dat Bayern op een manipulatieve manier bezig was"

Serge Gnabry schittert momenteel bij Bayern München, nadat hij in het verleden niet wist door te breken bij Arsenal.

Arsène Wenger, voormalig manager van , denkt dat het een uitgemaakte zaak was dat Gnabry bij de Duitse grootmacht zou belanden, zelfs toen Gnabry nog voor uitkwam.

"We hebben bij Arsenal heel lang geprobeerd om het contract van Gnabry te verlengen, maar ik denk dat achter de schermen al op een manipulatieve manier met hem bezig was. Dat hij na zijn periode bij Werder Bremen sowieso bij Bayern terecht zou komen", vertelt Wenger in een interview met beIN Sports. Gnabry tekende medio 2017 een meerjarig contract bij der Rekordmeister.

Wenger kijkt desondanks met tevredenheid terug op zijn samenwerking met Gnabry bij Arsenal. "Het was destijds een erg getalenteerde speler, die alleen soms het vertrouwen miste. Maar ik had altijd wel in het oog dat hij zou uitgroeien tot een erg goede speler. Zijn vertrouwen was verdwenen na de verhuurperiode bij West Bromwich Albion, dus dat moest ik weer opbouwen", aldus de clubloze oefenmeester, die Gnabry viermaal zag scoren tegen in de . "Dat was een avond waarop alles meezat bij Gnabry en Tottenham geen greintje geluk had."

Volgens Wenger moet Gnabry nog een paar stappen zetten om echt een glansrijke loopbaan tegemoet te gaan. "Consistent zijn is cruciaal voor een lange carrière aan de top. De spelers die in het voetbal succes zijn geweest hebben dat allemaal voor langere tijd aan de dag gelegd."

"De grote vraag is: Kan Gnabry het niveau van de wedstrijd tegen Tottenham blijven vasthouden?" Gnabry bereidt zich met Duitsland voor op de vriendschappelijke interland tegen Argentinië van woensdagavond.