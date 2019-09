Wenger: "Hopelijk zie je me over drie jaar in Qatar actief zijn"

Arsène Wenger ziet een rol voor zichzelf weggelegd tijdens het WK van 2022 in Qatar. De Fransman is momenteel niet actief als trainer.

Wenger verliet in mei 2018, na er 22 jaar actief geweest te zijn, en sindsdien is hij niet meer actief geweest als trainer. Hij is nog wel actief als analist, maar ziet zichzelf wel weer aan de zijlijn staan.

"Ik zie mezelf wel weer werken voor een team", vertelt Wenger in gesprek met beIN SPORTS . "Ik zal voldoende tijd en afstand hebben ten opzichte van mijn laatste baan om mij perspectief te geven en ik zou daar niet tegen zijn. Het zal interessant zijn om te zien hoe ze zich ontwikkelen."

"Over het algemeen moet ik zeggen dat ik altijd naar het WK wilde, omdat ik vond dat het de taak van een trainer was om te zijn waar de beste voetbalspelers ter wereld voetballen. Hopelijk zie je me over drie jaar in Qatar actief zijn."

Wenger kreeg de afgelopen periode verschillende kansen om weer aan de slag te gaan als trainer, maar sloeg deze af omdat hij er nog niet klaar voor was. De Fransman gaat in op de transfersoap rondom Neymar. De aanvaller van Paris Saint-Germain werd nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar , maar een transfer kwam niet van de grond.

"Ik denk dat hij een van de beste spelers ter wereld is en ik ben blij dat hij bij blijft. Want wanneer je een of twee of drie beste spelers ter wereld verliest, is de wet in onze wereld dat je het volgende jaar de andere verliest."