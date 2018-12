Welkome opsteker voor Liverpool: Oxlade-Chamberlain hervat training

De Engelse middenvelder heeft deze week wat lichte loopoefeningen gedaan en kan mogelijk dit seizoen toch nog in actie komen bij Liverpool.

Trainer Jürgen Klopp bevestigt dat optimisme op de persconferentie. De 25-jarige Alex Oxlade-Chamberlain raakte in april geblesseerd aan zijn knie en na zijn operatie werd gerekend op een herstelperiode van iets meer dan een jaar. Nu blijkt hij op kerstavond de training alweer voorzichtig te hebben hervat.

Die tests heeft hij zonder terugval ontstaan, dus Klopp gelooft dat hij mogelijk nog van waarde kan zijn in de spannende titelrace. "Geweldig nieuws. Hij is terug op het veld en vanaf de eerste stap zag het er direct compleet normaal uit. Soms zie je terugkerende spelers strompelen, maar Ox zag er direct uit als Ox. Geen terugval, wat nog mooier is."

Liverpool heeft inmiddels een voorsprong van zes punten op de naaste belager Tottenham Hotspur, maar de ploeg heeft nog een lange weg te gaan en de terugkeer van Chamberlain komt Klopp goed van pas. "Ik wil hem geen druk opleggen, maar het ziet er naar uit dat hij eind februari of begin maart voluit mee kan trainen, wat zou betekenen dat hij dit seizoen misschien nog kan spelen. Het is fijn hem weer terug te zien met een lach op zijn gezicht. Hij is natuurlijk erg blij en we zijn erg gelukkig met zijn vooruitgang."