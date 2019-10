Welke spelers hebben de meeste lengte op FIFA 20?

Thibaut Courtois is een van de grootste profkeepers ter wereld, maar welke speler heeft de meeste lengte in FIFA 20?

Lengte geeft keepers, centrale verdedigers en spitsen een groot voordeel in de voetballerij. In FIFA is lengte ook belangrijk, want grotere spelers winnen vaker kopduels en hebben op doel meer kans op een redding.

Ipswich Town-keeper Tomas Holy is met zijn lengte van 2,05 meter de langste speler in FIFA 20. De Tsjechische sluitpost hield in de eerste vijf wedstrijden de nul voor Ipswich en vestigde daarmee een nieuw record.

Verbazingwekkend genoeg is hij niet de langste doelman ter wereld, want Simon Bloch Jorgensen is 2,10 meter lang. Hij speelt echter voor zesdedivisieclub Dulwich Hamlet en de National League South is niet opgenomen in het spel.

Van de twintig langste spelers in FIFA 20 zijn de meesten keeper van beroep, maar de nummer twee is een centrale verdediger: Abdoul Ba van Auxerre.

Voormalig -spits Lacina Traoré is de langste aanvaller in FIFA 20, met net als Ba een lengte van 2,03 meter. De langste speler van een topclub is Thibaut Courtois, die met 1,99 meter bijna net zo lang is als Kjell Scherpen, de 'reus' van en de .

De ranglijst Speler Positie Club Lengte 1 T Holy Keeper Ipswich 2.05m 2 A Ba Verdediger Auxerre 2.03m 3 C Pantilimon Keeper Nottingham Forest 2.03m 4 A Chapman Keeper Peterborough 2.03m 5 L Traoré Spits Cluj 2.03m 6 M Casey Verdediger Portsmouth 2.03m 7 M Qvist Verdediger Horsens 2.03m 8 V Milinkovic-Savic Keeper 2.02m 9 D Thiam Keeper 2.02m 10 M Edapin Keeper CSKA Moskou 2.02m 11 S Brolin Keeper AIK 2.02m 12 K Scherpen Keeper Ajax 2.02m

*De lengtes zijn gebaseerd op de gegevens van de FIFA 20 databank.