Welke invloed heeft Brexit op de Premier League?

Van werkvergunningen tot transferbedragen; er is geen twijfel dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU impact zal hebben.

De Premier League bestaat sowieso al wel in een soort zeepbel die voor een groot deel losstaat van de samenleving, maar zelfs The Best League in the World zal niet worden beschermd tegen de consequenties van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU).



Officials van de competitie en van verschillende clubs hebben openlijk hun zorgen geuit over de potentiële gevolgen van de Brexit voor het voetbal in hun land. Er is nog steeds veel verwarring, nu de Britse regering een impasse bereikt in de onderhandelingen met de EU over de precieze voorwaarden van het vertrek.



Zoals te verwachten heeft de verlammende onzekerheid alleen maar tot samengestelde problemen geleid. En de vertegenwoordigers van het Britse voetbal willen graag, net als die in iedere andere industrie in het land, dat hun politieke vertegenwoordigers de best mogelijke uitkomst weten te bereiken.



Natuurlijk is dat zo'n uitkomst niet gegarandeerd - vooral nadat Theresa May's deal in januari resoluut werd afgewezen door het parlement - en de resultaten kunnen veel effect hebben op het Britse voetbal. Een nieuwe deal lijkt er echter aan te komen.



Nu de Brexit daadwerkelijk eraan komt, bekijkt Goal welke invloed het kan hebben op de Premier League en het voetbal in het Verenigd Koninkrijk.

Wat is de Brexit?

Brexit is de term die wordt gebruikt om de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te benoemen. Het is een samenstelling van de woorden 'British' en 'exit'.



Het Britse volk mocht in juni 2016 in een referendum stemmen over de kwestie van het EU-lidmaatschap. Een kleine meerderheid van 51,9 procent bleek vóór het verlaten van de EU te zijn.



Hoewel de term veelvuldig werd gebruikt in de aanloop naar de stemming in 2015 en 2016, gaat de oorsprong van het woord volgens de Oxford English Dictionary overigens al terug tot 2012.

Hoe beïnvloedt de Brexit het Premier League-voetbal?

Het zal geen verrassing zijn om te horen dat alle twintig Premier League-clubs in 2016 tegen de Brexit waren.



Richard Scudamore, voorzitter van de Premier League, merkte in een interview met BBC Radio 5 Live op dat de campagne om de EU te verlaten 'compleet onlogisch' was in verhouding tot de 'openheid' die volgens hem werd vertegenwoordigd aan de top van de Engelse voetbalpiramide. De uitkomst van het referendum betekent echter dat Scudamore en de Premier League zich nu door instabiel terrein moeten navigeren.



Hoewel we nog niet precies weten hoe de Brexit de Premier League zal beïnvloeden, zijn er wel een aantal scenario's die realiteit zouden kunnen worden.



De Britse regering zit momenteel in dubio of men voor een 'harde Brexit' of een 'zachte Brexit' zal gaan. Bij een harde Brexit zullen strengere regels terugkomen met betrekking tot het verkeer van goederen en personen. Een zachte Brexit zou resulteren in minder drastische maatregelen.



In het parlement is men het nog niet eens geworden over de voorwaarden van de terugtrekking en daardoor is een vertrek zonder een afgesproken deal ook mogelijk. Maar dat kan nog veranderen.



Dus hoe zou het uiteindelijk uit kunnen pakken?

Transfers en scouting

-manager Neil Warnock ging in januari tegen de officiële lijn van de Premier League-clubs in door aan te dringen op een snelle verwijdering uit de EU. "Ik kan niet wachten om eruit te stappen, eerlijk waar", mopperde Warnock. "Ik denk dat we zonder dat verdomde EU-lidmaatschap veel beter af zijn. In ieder opzicht. Ook qua voetbal, zeker weten."



Gezien de mogelijke consequenties is het echter moeilijk te begrijpen waarom de Cardiff-trainer vanuit een voetbalperspectief zo optimistisch is over de Brexit.



Als het om de Premier League gaat, is het vooral interessant om te weten hoe immigratie straks wordt geregeld als het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de EU hoort. Het vrije verkeer van mensen is een cruciaal aspect van het moderne voetbal in Europa.



Voor clubs uit de Premier League, met name de topteams, is het handelen op de transfermarkt een belangrijk onderwerp bij het nastreven van succes. Eventuele restricties voor het vrije verkeer van mensen zouden ongetwijfeld tot problemen leiden.



Na de Brexit is het mogelijk dat voetballers uit EU-landen - zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland - die gewild zijn bij of op dezelfde manier worden behandeld als spelers van buiten de EU momenteel worden behandeled.



Dat betekent dat ze aan bepaalde criteria moeten voldoen of een vrijstelling moeten krijgen voor een werkvergunning, waardoor ze dan bij een Britse voetbalclub als werknemer aan de slag kunnen.



In 2016 berekende de BBC dat 332 spelers uit de Premier League, Championship en de Schotse Premier League niet aan die voorwaarden zouden voldoen.

Bovendien betekent het vertrek uit de EU dat clubs uit het Verenigd Koninkrijk moeilijker minderjarige Europese spelers aan hun jeugdopleiding kunnen toevoegen.



Volgens FIFA-regels ter bescherming van jeugdspelers mogen talenten tussen 16 en 18 jaar een internationale transfer maken als beide betrokken clubs lid zijn van de EU. Maar als de Brexit compleet is, zou de volgende Cesc Fabregas bijvoorbeeld dus niet meer van naar Arsenal kunnen gaan. Hetzelfde geldt voor diverse Nederlandse talenten die naar Engelse topclubs zijn overgestapt.



In november 2018 schreef The Times overigens dat de Football Association (FA) voorstellen heeft gedaan om het aantal buitenlandse spelers bij Premier League-clubs terug te brengen tot twaalf. Nu ligt dat aantal nog op maximaal zeventien. Zo'n regel zou onvermijdelijk invloed gaan krijgen, vooral bij de Engelse topclubs.



En dan zijn voetballers natuurlijk niet de enigen die die gevolgen zouden merken. In de afgelopen twee decennia zijn vele Europese coaches in de Premier League werkzaam geweest en momenteel hebben liefst veertien van de twintig clubs een manager van buiten het Verenigd Koninkrijk. Bijvoorbeeld Pep Guardiola bij , Jürgen Klopp bij en Unai Emery bij Arsenal.



Behalve coaches en spelers hebben ook op andere gebieden veel EU-werknemers hun expertise op het Britse voetbal losgelaten. Deze individuen krijgen ook met dezelfde maatregelen te maken.

Financiële gevolgen

Los van de gevolgen voor de lange termijn krijgen Premier League-clubs door de Brexit ook met financiële nadelen te maken.



Volgens -voorzitter Mike Garlick merken Britse clubs nu al de consequenties van een naderend vertrek uit de EU. Hij merkte op dat de afnemende waarde van de pond tegenover de euro het lastiger maakt om in een concurrerende transfermarkt nieuwe spelers vast te leggen.



Tegen de BBC zei Garlick dat de Brexit 'de toenemende ongelijkheidskloof in de Premier League nog erger dreigt te maken'.

Schade voor het globale imago en aantrekkingskracht?

Sinds de oprichting van de Premier League in 1992 is de Engelse topdivisie uitgegroeid tot een gigantisch podium waarop de beste voetballers van deze planeet hun kunsten laten zien.



Het is een competitie geworden die gekenmerkt wordt door een toenemende diversiteit. Sinds de start van dit millennium stond er acht keer minimaal één Engelse club in de -finale (in 2008 zelfs twee, red.) en drie keer stapten de Engelsen als winnaar van het veld.

Een lucratieve injectie van televisiegeld heeft ertoe bijgedragen dat clubs uit de Premier League de allerbeste talenten konden binnenhalen. Zo ontstond de perceptie dat Engeland de sterkste competitie ter wereld is.



Dat beeld zou wel eens kunnen worden aangetast als er een harde Brexit of helemaal geen deal komt. Er zou dan een relatief verstikte omgeving ontstaan, gebaseerd op de eerder benoemde beperkingen qua werknemers van buiten de EU en de verminderde financiële slagkracht.



Niet alleen zal de stroom van EU-talenten in dat geval dus verminderen, de Premier League-clubs raken mogelijk ook in financieel opzicht achterop bij hun rivalen van het Europese continent.

Hoe krijg je een werkvergunning in de Premier League?

Werkvergunningen zijn voor bepaalde spelers nu ook al vereist als ze in de Premier League willen voetballen. Op dit moment heb je een werkvergunning nodig als je uit een land komt dat niet bij de EU of de Europese Economische Ruimte hoort. Maar na de Brexit geldt dat mogelijk dus ook voor niet-Britse staatsburgers.



Een werkvergunning is een officieel document van het bestuursorgaan van een land - in dit geval het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken - dat een persoon toestemming geeft om in een bepaald land te werken. In het Verenigd Koninkrijk wordt in het voetbal een puntensysteem gehanteerd om te bepalen of een speler een werkvergunning verdient.



Een speler komt automatisch in aanmerking voor een vergunning als hij in de twee jaren voorafgaand aan de aanvraag een bepaald percentage heeft gespeeld van de wedstrijden van zijn nationale elftal. De FIFA-ranking van het land speelt daarbij ook een rol, zoals je in onderstaand overzicht ziet.

Criteria voor automatische werkvergunning:

FIFA-ranking van het land Percentage van wedstrijden Tussen 1 en 10 30% Tussen 11 en 20 45% Tussen 21 en 30 60% Tussen 31 en 50 75%

Als een speler niet voldoet aan de automatische criteria, kan hij een speciaal 'Exceptions Panel' inschakelen dat uitzonderingen op de regels maakt.



Tot de objectieve critiera van het puntensysteem behoren de transfersom, het salaris en de recente voetbalgeschiedenis van de speler. Mondelinge inzendingen kunnen ook deel uitmaken van een aanvraag.



Het is opgemerkt dat als dergelijke criteria in het verleden zouden zijn toegepast op niet-Britse spelers, de Premier League nooit kennis had gemaakt met een speler als Riyad Mahrez. Toen hij van Le Havre naar kwam, was hij nog geen vaste waarde in het nationale team van Algerije en was zijn transfersom relatief laag.

Hoe zit het met Britse spelers in het buitenland?

Een ander zorgelijk punt dat is ontstaan als gevolg van de Brexit, is de status van Britse voetballers die hun geld verdienen in bijvoorbeeld Spanje, Duitsland of Frankrijk.



Een Brexit zonder deal zou het moeilijker kunnen maken voor individuen om in een EU-land aan de slag te gaan. Vanwege de vermoedelijke behoefte aan een werkvergunning is dan namelijk meer papierwerk nodig.



Gareth Bale speelt al een aantal jaren voor , maar hij wordt al enige tijd gelinkt aan Manchester United. Zijn zaakwaarnemer liet aan ESPN weten dat men afwacht wat er gaat gebeuren, en dat het moeilijk is om in deze onzekerheid plannen te maken.



Andere spelers die mogelijk ermee te maken krijgen zijn Jadon Sancho ( ), Arsenal-talent Reiss Nelson, momenteel verhuurd aan , en Patrick Roberts, die door Manchester City tijdelijk bij is gestald.

Wanneer is de Brexit?

De Brexit werd in maart 2017 formeel geactiveerd en hij zal naar verwachting worden afgerond op 29 maart 2019. Dat betekent dat er dus heel weinig tijd over is voor Britse voetbalclubs om hun voor te bereiden. Als de Brexit is afgerond en dit resulteert in de eerder genoemde beperkingen, dan zullen de nieuwe regels waarschijnlijk van kracht worden bij het begin van het seizoen 2019/20.



Het is mogelijk dat de datum voor een complete afscheiding van het Verenigd Koninkrijk met de EU wordt uitgesteld, maar dat is afhankelijk van een akkoord tussen alle 28 lidstaten.



Natuurlijk is er ook een kleine kans dat de Brexit er helemaal niet komt als de People's Vote-campagne een tweede referendum weet af te dwingen waarin de uitkomst anders is. Dit zou alle zorgen wegnemen over hoe de Premier League-clubs het moeten gaan aanpakken.



De datum van terugtrekking uit de EU is nu volledig afhankelijk van de uitkomst van de 'meaningful vote' van dinsdag. Als het parlement nieuwe voorwaarden van de deal accepteert, stapt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart uit de EU. Zo niet, dan zal er verder worden gestemd en zou een verlenging van de deadline van de EU noodzakelijk kunnen zijn.