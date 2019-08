Welk voetbalstadion heeft de meeste plaatsen? De wereldwijde top 20

Goal zet de twintig grootste voetbalstadions ter wereld op een rijtje, gerangschikt op het aantal plaatsen voor bezoekers.

Een wedstrijd in het stadion beleven is bijna altijd een onvergetelijke ervaring, wat nog verder wordt versterkt door de aanwezigheid van medesupporters en natuurlijk een heerlijke sfeer en een mooi stadion.

Over de hele wereld staan schitterende arena's waarin onze lievelingssport beoefend wordt en verstokte fans hebben al diverse van deze voetbaltempels bezocht.

Bepaalde stadions zijn zelfs zo iconisch dat het bij iedereen een belletje doet rinkelen. Wat te denken van het Wembley of 's Camp Nou?

Om je kennis wat op te frissen maakte Goal een lijstje van de twintig grootste stadion ter wereld, met een relatief onbekende nummer 1.

De twintig grootste voetbalstadions:

Het Rungrado 1st of May Stadion (of kortweg May Day Stadium) zal lang niet bij iedereen bekend zijn, maar dit Noord-Koreaanse bouwwerk is wel het grootste stadion ter wereld.

Het land claimt dat het stadion meer dan 150.000 mensen kan herbergen, maar de werkelijke capaciteit ligt om en nabij de 114.000, hetgeen toch ruimschoots genoeg is voor de eerste plaats.

Positie op ranglijst Naam van het stadion Capaciteit Locatie 1 Rungrado 1st of May Stadium 114,000 Pyongyang, Noord-Korea 2 Melbourne Cricket Ground 100,024 Melbourne, Australië 3 Camp Nou 99,354 Barcelona, Spanje 4 FNB Stadium* 94,736 Johannesburg, Zuid-Afrika 5 Rose Bowl 90,888 Pasadena, Californië 6 Wembley Stadium 90,000 Londen, Engeland 7 Estadio Azteca 87,523 Mexico-Stad, Mexico 8 Bukit Jalil National Stadium 87,411 Kuala Lumpur, Maleisië 9 Borg El Arab Stadium 86,000 Alexandrië, Egypte 10 Salt Lake Stadium 85,000 Calcutta, India 11 ANZ Stadium 84,000 Sydney, Australië 12 MetLife Stadium 82,500 East Rutherford, New Jersey 13 Croke Park 82,300 Dublin, Ierland 14 Signal Iduna Park 81,365 Dortmund, Duitsland 15 Stade de France 81,338 Saint-Denis, Frankrijk 16 Santiago Bernabeu 81,044 Madrid, Spanje 17 Luzhniki Stadium 81,004 Moskou, Rusland 18 Shah Alam Stadium 80,372 Shah Alam, Maleisië 19 Estadio Monumental "U" 80,093 Lima, Peru 20 San Siro 80,018 Milaan, Italië

* Het FNB Stadion werd de grootste voetbalarena van Afrika met een capaciteit van 94.736, al konden er tijdens de WK-finale van 2010 'slechts' 84.490 supporters in omdat de overige ruimte was omgetoverd tot een extra persruimte en VIP-boxen.