Wekenlange schorsing en geldboete voor omver lopen van trainer

David Abraham is door de Duitse voetbalbond bestraft voor het omver lopen van Christian Streich, de trainer van SC Freiburg.

De verdediger van is voor zeven weken geschorst, waardoor hij voor de winterstop niet meer in actie kan komen. Daarnaast heeft Abraham een geldboete van 25.000 euro opgelegd gekregen.

De vlam sloeg zondag in de pan in de blessuretijd van het thuisduel van Freiburg met Frankfurt (1-0). In de toegevoegde tijd duwde Abraham de coach van de thuisclub omver toen hij bij de zijlijn een bal wilde ophalen. Een massale vechtpartij tussen beide elftallen brak uit en Abraham kreeg een rode kaart voor zijn aandeel hierin. Ook Freiburg-speler Vincenzo Grifo werd van het veld gestuurd door scheidsrechter Felix Brych.

Streich liet kort na afloop al weten dat hij geen wrok koestert richting Abraham. "Daar ben ik de persoon niet naar", liet de Freiburg-trainer optekenen in de Duitse media.

Abraham is officieel tot 29 december geschorst, al kan hij binnen 24 uur nog wel beroep aantekenen tegen de strafmaatregel. De verdediger van Frankfurt is wel gewoon inzetbaar in de laatste twee wedstrijden in de groepsfase van de .

De eveneens weggestuurde Grifo kreeg een schorsing van drie wedstrijden opgelegd door de tuchtcommissie, omdat hij Abraham aanviel na zijn duw richting Streich. De middenvelder greep Abraham zelfs bij zijn gezicht. Grifo is halverwege december weer inzetbaar voor de huidige nummer vier in de .