Weghorst schittert met hattrick; RB Leipzig wint ruim van Klaassen

RB Leipzig gaat voorlopig opnieuw aan kop in de Bundesliga.

Het team van Julian Nagelsmann zegevierde ruim over en heeft nu twee punten meer dan , dat zondag uit bij 1. FC Köln speelt: 45 om 43.

Wout Weghorst speelde een hoofdrol in de zege van VfL Wolsfburg op het TSG van Alfred Schreuder: de spits, die op 1 december voor het laatst had gescoord, was goed voor een hattrick.

Het van Peter Bosz boekte in extremis een zege op FC Union Berlin, terwijl liet zien niet van slag te zijn na het verrassende vertrek van Jürgen Klinsmann.

- Werder Bremen 3-0

Na een openingsfase waarin de ploegen aan elkaar gewaagd waren, leidde een standaardsituatie de openingstreffer van het team van Nagelsmann na achttien minuten spelen in. Na een vrije trap van Angeliño werkte Dani Olmo de bal richting de verste paal, waar Lukas Klostermann het leer van dichtbij afrondde: 1-0.

Werder, met Davy Klaassen in de basiself, werd vervolgens nog meer onder druk gezet en kreeg zes minuten voor de pauze een tweede tegentreffer om de oren. Na een hoekschop van Olmo vanaf de linkerkant klom Patrik Schick het hoogst in de lucht en kopte hij de bal van dichtbij achter Jiri Pavlenka: 2-0.

Het team van Florian Kohfeldt startte ongetwijfeld met goede intenties aan de tweede helft, maar 32 seconden na de hervatting lag de bal wederom achter Pavlenka. De doelman en Niklas Moisander konden niet voorkomen dat Nordi Mukiele voorbereidend werk van Konrad Laimer verzilverde: 3-0.

Hoewel Leipzig, dat komende woensdag het eerste -duel met speelt, nog wel meer doelpunten wilde maken, ontbrak het aan échte overtuiging bij die Rote Bullen. Over precies een week wacht het lastige uitduel met .

TSG Hoffenheim - 2-3

Weghorst kwam niet tot scoren in zijn laatste zeven wedstrijden voor Wolfsburg, maar op bezoek bij het Hoffenheim van Alfred Schreuder kon de spits eindelijk weer eens juichen. Na een handsbal van Sebastian Rudy opende Weghorst na achttien minuten voetballen de score, door een strafschop koelbloedig te benutten: 0-1.

Via Christoph Baumgartner kwam Hoffenheim in de laatste minuut van de eerste helft weer langszij, maar Weghorst herstelde de voorsprong van Wolfsburg zeven minuten na rust toch weer in ere. Hij benutte opnieuw een strafschop, ditmaal na een overtreding van Benjamin Hübner.

Scheidsrechter Sören Storks strooide met strafschoppen, want na precies een uur was het Andrej Kramaric die Hoffenheim vanaf elf meter weer op gelijke hoogte bracht, na een handsbal van Weghorst.

Wolfsburg zag zijn voorsprong zo voor de tweede maal vandaag in rook opgaan, maar het laatste woord was negentien minuten voor tijd toch weer aan Weghorst, die met een fraai wippertje na een pass van Maximilian Arnold zijn hattrick completeerde en zo uitgroeide tot matchwinner.

Wolfsburg is door de zege opgeklommen naar een negende plaats in de en heeft nu nog maar twee punten minder dan Hoffenheim, dat achtste staat.

1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen 2-3

Een schitterende knal van Christian Gentner zette Bayer na zeven minuten spelen reeds op achterstand. Yunus Malli legde de bal onbedoeld op de rand van het strafschopgebied panklaar voor Gentner, die zag hoe zijn ziedende schot heerlijk achter Lukas Hradecky belandde: 1-0.

De thuisploeg, zonder Sheraldo Becker in de wedstrijdselectie, had het duel in de eerste twintig minuten onder controle, maar in de 22e minuut was Kai Havertz net iets attenter dan Neven Subotic en werkte hij de bal over Rafal Gikiewicz.

Het restant van het duel bestond voornamelijk uit stevige duels om de bal, waarbij drie gele kaarten vielen. Ook in de tweede helft waren de ploegen van Urs Fischer en Bosz aan elkaar gewaagd en het zat het venijn in de slotminuten.

Zeven minuten voor het einde kwam Bayer uit het niets op 1-2 toen Moussa Diaby oog in oog met Gikiewicz zijn zenuwen in bedwang hield. Marius Bülter leek de thuisploeg niet voor het eerst dit seizoen te redden.

Hij kapte Sven Bender uit en mikte het leer schitterende in de verste bovenhoek: 2-2. Een hard gelag voor Bayer, dat echter nog een derde keer toesloeg: na een goede combinatie met Charles Aranguiz gaf de inzet van Karim Bellarabi in de korte hoek de doorslag.

SC Paderborn - Hertha BSC 1-2

In een eerste helft waarin de hoogtepunten op een hand te tellen waren legde Hertha de basis voor een overwinning in de eerste wedstrijd zonder Jürgen Klinsmann. Hertha, met Karim Rekik in de basis, speelde efficiënt en benutte in de tiende minuut de eerste kans van de wedstrijd.

Na een voorzet van Santiago Ascacíbar vanaf de linkerkant won Dedryck Boyata een kopduel van Klaus Gjasula en knikte hij de 0-1 binnen. Het restant van het eerste bedrijf speelde zich voornamelijk op de eerste helft af, mede omdat het beide teams aan ideeen en doortastendheid ontbrak.

Op slag van rust voorkwam Peter Pekarík ternauwernood dat een inzet van Kai Pröger binnen het strafschopgebied de 1-1 betekende. Een ongelukkig moment van Rune Jarstein zes minuten na de onderbreking betekende alsnog de 1-1 voor SC Paderborn.

Dennis Srbeny schoot het leer uit een onmogelijke hoek op doel, waar Jarstein het leer met zijn hand over de lijn werkte. Ook aan de doorslaggevende treffer, in minuut 67, ging een ongelukkig moment vooraf.

Leopold Zingele keerde een inzet van Vladimir Darida van afstand én de rebound van Krzysztof Piatek, maar na een kunstige hakbal van Matheu Cunha met de rug naar zijn doel werkte Jamilu Collins de bal achter zijn eigen doelman.

- 1-1

De bezoekers lieten in de eerste helft dominant voetbal zien, met liefst 75 procent balbezit, maar gingen toch met een achterstand de rust in. De thuisploeg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, liet Freiburg niet gevaarlijk worden en benutte een van de twee kansen die men in de eerste helft kreeg.

Philipp Max profiteerde van onachtzaamheid van Robin Koch. De andere mogelijkheid was een inzet van Marco Richter op het aluminium. Zes minuten na de rust verscheen al de eindstand op het scorebord.

Tomas Koubek zag er niet goed uit bij een vrije trap en het was uiteindelijk Janik Haberer die de bal in het doel schoot. In het restant was Freiburg het gevaarlijkere team, maar een tweede doelpunt zat er niet meer in.