Weghorst: "Michael van Gerwen dacht: wat is dit?! Je zag hem balen"

Wout Weghorst heeft naar eigen zeggen het meest bijzondere jaar uit zijn leven achter de rug.

De aanvaller maakte een transfer van AZ naar VfL Wolfsburg, maakte zijn debuut voor het Nederlands elftal, werd vader én versloeg tweevoudig wereldkampioen darts Michael van Gerwen. "Haha, dat was mooi. Hij kwam langs bij Oranje in Zeist. Samen met Jeroen Zoet, Davy Pröpper en Donny van de Beek vorm ik een groepje fanatieke darters."

"Van Gerwen zag vrij snel dat Donny en ik aardig kunnen gooien", blikt Weghorst in gesprek met de NOS terug op het aparte moment tijdens een trainingskamp van het Nederlands elftal. "Dus wilde hij wel een leg tegen mij gooien. We begonnen op 301 punten. Ik begon volgens mij met 140 en 121 en even later gooide ik mijn eerste pijl op een dubbel uit. Van Gerwen dacht: wat is dit?! Je zag hem balen, maar hij vond het ook mooi."



"Hij daagde me meteen weer uit en daarna had ik geen schijn van kans, haha. Maar ik heb nog steeds contact met hem." Zijn debuut voor Oranje zal de aanvaller altijd bijblijven. "Ik heb een weg afgelegd die niet altijd de eenvoudigste was. En al die tijd had ik voor mezelf één grote droom: Oranje. Op het moment dat je daar dan staat, besef je dat je daar al die jaren hard voor hebt gewerkt. Dan ben je gek als je daar niet trots op bent en van geniet."



Pas op zijn twintigste maakte Weghorst, in 2012 namens FC Emmen, zijn debuut in het betaald voetbal. Zes jaar na dato geniet de aanvaller van datgene wat hij tot dusver heeft bereikt. In zijn eerste seizoen in Duitsland is hij meteen een basiskracht. "Ik word hier enorm gewaardeerd om mijn werklust, ook zonder bal. Meer dan in Nederland. De stap naar Wolfsburg is ook een heel bewuste keuze geweest en het blijkt een supergoede match te zijn. De club is lovend. Halverwege de competitie sta ik op zeven goals, daar kan ik tevreden over zijn. En ik voel dat ik mijn plafond nog niet heb bereikt."