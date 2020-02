Weghorst brengt uitspraak De Roon in herinnering: "Kijk heel erg uit naar EK"

Wout Weghorst tekende afgelopen weekeinde tegen TSG Hoffenheim (2-3) voor de derde hattrick in zijn Bundesliga-loopbaan.

De aanvaller van voelt zich weer helemaal fris na een periode vol kleine kwetsuren. Weghorst wil nu per se fit blijven, om zo in beeld te blijven bij bondscoach Ronald Koeman richting het EK. "Het zou heel bijzonder zijn om op dat podium te staan straks."

Vanwege pijn aan de enkel en hamstring kon Weghorst in de afgelopen periode niet voluit trainen. "In overleg met de trainer heb ik anderhalve wedstrijd overgeslagen", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

"Tegen viel het net weer helemaal samen. Ik voelde me goed, ben weer helemaal fit en dan weet ik dat ik ook weer kan scoren. Dat was namelijk even geleden."

Weghorst voelt zich nog steeds als een vis in het water in Duitsland. "Alle ploegen hier spelen op de aanval. Het gaat van links naar rechts in een enorme intensiteit."

Weghorst heeft op de topscorerslijst enkele gerenommeerde namen voor zich. "Lewandowski is echt Europese top. Hij staat nu al op 23 goals. Timo Werner is weer een heel andere spits."

"Ik sta nu op tien, één meer dan Serge Gnabry van en Kevin Volland van ", rekent de ex-speler van onder meer en voor.

Een doelstelling qua treffers is er nog steeds. "Ik had aan het begin van het seizoen gezegd dat ik er dertien wilde maken. Mensen vonden dat wat aan de lage kant omdat ik er vorig seizoen zeventien maakte, maar scoren in de is niet zo makkelijk."

Het ultieme doel van Weghorst deze jaargang is een plaats in de definitieve EK-selectie van Oranje. "Naar het EK kijk ik al heel erg uit", beaamt de boomlange spits. "Ik zag daar laatst ook een uitspraak over van Marten de Roon."

"Dat hij vroeger op de pleinen altijd op een groot scherm keek naar het op zo’n eindronde. Zo was ik ook. Het zou heel bijzonder zijn om zelfs op dat podium te staan straks."

Weghorst beseft echter ook dat de eindbeslissing bij Koeman ligt. "Tot het zover is moet ik er gewoon voor zorgen dat ik mezelf niks kan verwijten. Dat ik goed presteer met Wolfsburg in de Bundesliga. Dan zien we daarna vanzelf wat er gaat gebeuren."