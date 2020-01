Weggeduwde ballenjongen hekelt reactie van geagiteerde Erik ten Hag

Ajax verloor zondag met 2-1 van FC Groningen. De Amsterdammers hadden het zwaar uiteindelijk leed de uitploeg duur puntenverlies.

Tijdens het duel deelde Lassina Traoré nog een duw uit aan ballenjongen Justian. De jonge voetballiefhebber zegt in gesprek met het Dagblad van het Noorden dat hij vooral baalde van de reactie van Erik ten Hag.

De trainer van had volgens de ballenjongen niets met het incident te maken, maar besloot hem toch terecht te wijzen. "En direct dat vingertje (van Ten Hag, red.). Ik vind het echt heel stom dat hij dat doet. Want hij had er toch niets mee te maken?" zegt Justian, die in gesprek met de krant terugblikt op het voorval met Traoré. "Hij pakte de bal en gaf daarna nog een flinke duw. Terwijl ik de bal netjes aangaf."

"Het was niet zo dat ik de bal liet vallen, of zo. Onze leider heeft ons verteld dat we de bal gewoon aan moeten geven. Dus deed ik het netjes en hield ik me aan de regels. Gebeurt dit weer." Ajax was op zoek naar de gelijkmaker en Traoré had daarom haast, zo wist de dertienjarige Justian. Hij bekent dat hij ook wat tijd rekte om de thuisploeg te helpen.

Lees beneden verder

" is mijn club, dus wil ik ook dat we winnen. Ik merkte aan de spelers dat zij er ook al mee bezig waren. Sergio Padt haalde de bal zelf op voor een doeltrap, terwijl er een paar ballenjongens achter het doel stonden. Dat zegt genoeg", aldus de ballenjongen, die na afloop van het duel nog een verrassing kreeg van Traoré.

De aanvaller besloot zijn excuses aan te bieden en de jongen zijn shirt te overhandigen. "Ik vind het ook wel bijzonder dat ik zijn shirt kreeg. Niemand kan me dat nazeggen. Traoré zei 'sorry', ik kreeg zijn shirt en hij liep weg." Justian erkent dat hij deze week extra populair op school is. "Er komen elke dag leerlingen en docenten vragen hoe het was. En of ik echt dat shirt heb gekregen."

"Ik vertel het hele verhaal wel duizend keer per dag, omdat iedereen alles wil weten. En daar word ik dan weer blij van." Justian geeft aan dat hij ook nog heeft geprobeerd het shirt van Traoré te ruilen met het tricot van Kaj Sierhuis. "Da's mijn favoriete speler, maar het is helaas niet gelukt. Hopelijk gaat dat ooit ook nog eens gebeuren."