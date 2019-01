Wegen van Telstar en Chelsea-huurling scheiden per direct: "Erg jammer"

Kyle Scott is de tweede helft van het seizoen niet meer actief in de Keuken Kampioen Divisie. Hij keert terug naar zijn eigenlijke werkgever Chelsea.

Telstar maakt donderdagochtend via de officiële kanalen namelijk bekend dat er per direct een einde is gekomen aan de huurovereenkomst met de voormalig Amerikaans jeugdinternational. De club van trainer Mike Snoei laat weten dat er 'in onderling overleg' besloten is om uit elkaar te gaan: "Uiteraard vinden wij het erg jammer. Het is voor beide partijen niet de gewenste samenwerking geworden waar wij op hadden ingezet", voegt technisch directeur Piet Buter toe.

Scott kwam in totaal tot veertien wedstrijden voor de Velsenaren, waarin hij goed was voor twee doelpunten. Nadat hij in de eerste maanden van het seizoen regelmatig zijn minuten meepikte moest hij in de laatste weken voor de winterstop steeds vaker genoegen nemen met een plek op de bank en tegen Jong AZ, Jong PSV en FC Volendam kwam hij helemaal niet in actie.



De 21-jarige middenvelder keert nu weer terug naar Chelsea, waar hij nog tot het einde van het seizoen vastligt. Scott liet in november in gesprek met Voetbalzone nog weten hoge verwachtingen te hebben van zijn avontuur bij Telstar: "Voorafgaand aan dit seizoen had ik zoiets van: laat me ergens aan spelen toekomen, dan zien we daarna wel. Ik wil eerst hier beter worden en met Telstar de play-offs halen, dat is het doel. In de play-offs kan alles gebeuren."