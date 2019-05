Wegen van De Rossi en AS Roma scheiden na bijna 18 jaar en 615 wedstrijden

Daniele de Rossi speelt al zijn gehele leven voor AS Roma, maar is bezig aan zijn laatste weken in dienst van de Romeinen.

De 35-jarige middenvelder is in het bezit van een aflopend contract en die verbintenis gaat niet meer verlengd worden. communiceert via de officiële kanalen dat De Rossi op zondag 26 mei tegen zijn laatste wedstrijd voor de club zal spelen en daarna gaat hij op zoek naar een nieuwe uitdaging bij een andere club.

De 117-voudig Italiaans international maakte in oktober 2001 zijn debuut in de hoofdmacht van AS Roma en speelde tot dusver 615 officiële wedstrijden voor de Romeinen, waarin hij goed was voor 63 doelpunten en 54 doelpunten. Dit seizoen kan De Rossi lang niet altijd rekenen op een basisplaats, al kampte hij ook met het nodige blessureleed. De middenvelder heeft in deze jaargang 22 wedstrijden achter zijn naam staan.



Nu neemt De Rossi na bijna achttien jaar bij het eerste elftal afscheid van AS Roma. Het is aannemelijk dat de routinier de herfst van zijn loopbaan gaat doorbrengen in de Verenigde Staten. Hij heeft al enkele keren laten doorschemeren dat hij een dergelijke stap als een verrijking voor zijn loopbaan en leven ziet. De afgelopen tijd werd er ook al gespeculeerd over de tijd van De Rossi na zijn loopbaan, daar hij in verband werd gebracht met functies bij AS Roma en .



AS Roma strijdt in de laatste twee wedstrijden van het seizoen nog om een plaats in de top vier van de . De Romeinen zijn momenteel de nummer zes van de Italiaanse competitie, met een achterstand van drie punten op nummer vier Atalanta. In het slot van het seizoen wachten nog ontmoetingen met en Parma. In de meest recente wedstrijd tegen (1-0 zege) zat De Rossi na een blessure weer op de bank en het is aannemelijk dat hij in ieder geval tegen Parma binnen de lijnen zal komen.