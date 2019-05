Weg voor Conte lijkt vrij na vertrek van Spalletti bij Internazionale

Luciano Spelletti is niet langer de trainer van Internazionale, zo communiceert de Italiaanse club via de officiële kanalen.

De zestigjarige oefenmeester had in Milaan nog een doorlopend contract tot medio 2021, maar moet desondanks vertrekken. Met het vertrek van Spalletti lijkt de weg vrij voor Antonio Conte, die in de Italiaanse media al wekenlang aan een dienstverband bij i Nerazzurri wordt gelinkt.



Sky Italia wist zelfs al te melden dat de komst van Conte naar Inter al rond was. De 49-jarige trainer wordt volgens de berichten donderdag gepresenteerd, waardoor de mededeling van Inter over het vertrek van Spalletti niet bepaald uit de lucht komt vallen. Ondanks een doorlopend contract was men er in Italië al een tijd zeker van dat hij volgend seizoen niet aan het roer zou staan bij Inter, dat afgelopen jaargang onder zijn het bewind van Spalletti op de vierde plaats in de eindigde.

FC Milano can confirm that Luciano Spalletti is no longer Head Coach of the First Team.



The Club wishes to thank Spalletti for his work and the results achieved together.#FCIM — Inter (@Inter_en) May 30, 2019

Spalletti, eerder werkzaam bij onder meer , Zenit en , werd twee jaar geleden aangesteld bij Inter, dat in zijn eerste seizoen als vierde eindigde en zich daarmee voor het eerst sinds 2012 weer plaatste voor de groepsfase van de . Dit jaar had de clubleiding echter meer verwacht. In Europa eindigde het avontuur al relatief vroeg, nadat in de achtste finale van de over twee wedstrijden te sterk was. In de Serie A deed Inter nooit serieus mee om de landstitel en uiteindelijk eindigde de formatie van Spalletti dus als vierde, achter , en Atalanta.Dat er al langere tijd aan zijn stoelpoten werd gezaagd, zorgde voor irritatie bij Spalletti. "Er worden al drie maanden dezelfde dingen gezegd. La Gazzetta dello Sport schrijft al drie maanden hetzelfde. Als iemand iedere keer zegt dat het morgen gaat regenen, dan zal het op een dag inderdaad regenen", zo reageerde de oefenmeester op de speculaties over het aantreden van Conte. Met de bekendmaking van het vertrek van Spalletti, lijkt de aanstelling van de voormalig bondscoach van Italië een kwestie van tijd.