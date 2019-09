Wéér woninginbraak bij topvoetballer tijdens Atlético Madrid - Real Madrid

De familie van Casemiro beleefde een vervelende zaterdagavond.

Terwijl de middenvelder de stadsderby tegen (0-0) in LaLiga afwerkte, kreeg zijn onderkomen ongewenst bezoek van inbrekers.

Spaanse media meldden in de nacht van zaterdag op zondag dat zijn vrouw en dochter op dat moment in huis waren. Casemiro woont in La Moraleja in Madrid, een van de meest exclusieve zones van Spanje.

Ofschoon de huizen en de naaste omgeving over het algemeen goed beveiligd zijn, zijn onderkomens van topvoetballers in Spanje tijdens hun respectievelijke wedstrijden een veelvoorkomend doelwit.

Onder anderen Joaquin, Gerard Piqué, Álvaro Morata, Arthur en Jordi Alba waren dit jaar het slachtoffer van een inbraak. Na afloop van de stadsderby werd Casemiro door de politie opgewacht en meegenomen naar zijn huis, zo klinkt het.

Hoewel de schrik er goed in zat, kwamen zijn vrouw en dochter er ongeschonden van af en was er alleen sprake van materiële schade.

zou de spelers van Zinédine Zidane dit jaar al meerdere keren hebben verwittigd om geen video's van hun huizen op sociale media te plaatsen. Enkele spelers schroefden de beveiliging vervolgens op, maar niet iedereen is altijd bij de les.

Zo konden bijna drie jaar geleden veel dure eigendommen uit het huis van Raphaël Varane worden ontvreemd omdat de verdediger vergeten was het alarm aan te zetten.