"Wéér kampioen worden, de beker winnen en ver komen in Europa"

De kop is eraf voor Ajax. De regerend landskampioen begon de oefencampagne dinsdag met een dikke overwinning op amateurclub Quick'20 (2-11).

Trainer Erik ten Hag hoopt dat de overwinning het begin inluidt van opnieuw een succesvol seizoen. Hij beseft dat het niet makkelijk wordt om het afgelopen seizoen te evenaren, maar staat achter zijn recente keuze om zijn contract te verlengen tot medio 2022.



"Omdat we verder willen bouwen", verklaart Ten Hag in gesprek met De Telegraaf waarom hij vorige week besloot bij te tekenen. Hij beaamt dat er 'ongetwijfeld' nog spelers zullen vertrekken, maar vindt dat er hoe dan ook een goed elftal blijft staan. "De doelstellingen zijn bekend. Wéér kampioen worden, de beker winnen en ver komen in Europa. En daarnaast willen we weer een aantrekkelijk en amusementsvol elftal wegzetten."



"Daar werken we nu alweer hard aan. Het moet altijd beter. De concurrentie slaapt nooit en zal ook weer reageren. Dat betekent dat je zelf ook moet vernieuwen en nieuwe prikkels aan moet bieden", concludeert Ten Hag, die tijdens het oefenduel in De Lutte geen beroep deed op Joël Veltman en Carel Eiting. Het tweetal bouwt in de voorbereiding toe naar speelminuten, zo legt Ten Hag uit aan FOX Sports .



"Dat past in de trainingsopbouw. Eerst een paar trainingen, steeds verder uitbreiden en dan komen uiteindelijk ook de wedstrijden", licht hij toe. Ten Hag wil nog niet te veel waarde hechten aan de samenstellingen van dinsdag. "Het is een testwedstrijd. Je zet wat dingen om waar we op getraind hebben en die wil je graag zien. Het is nog maar een begin."