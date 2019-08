Weer een Maldini! Kan Daniel de familiedruk aan bij AC Milan?

De zeventienjarige maakte veel indruk tijdens het voorseizoen van i Rossoneri en mag hopen op een serieuze kans in het San Siro in seizoen 2019/20.

Spelen in het shirt van met de naam 'Maldini' op je rug, zorgt er meteen voor dat iedereen in het stadion het over je heeft. Extra druk die maar weinig jongens van zeventien aan kunnen.

Voor Daniel Maldini - zoon van clublegende Paolo - is het iets waar hij zijn hele leven op is voorbereid. De succesvolle opvolger worden van een van de beste verdedigers ooit is altijd al de droom van de tiener, die met opa Cesare nog een Milan-grootheid in de familie heeft.

In de Italiaanse media gaat het nu dagelijks over de jongste Maldini sinds hij in juli tijdens de International Champions Cup meespeelde tegen . De nieuwe trainer Marco Giampaolo heeft de zware taak om de slapende reus wakker te maken en hij wil vertrouwen op de jeugd om dat te bewerkstelligen.

Speeltijd geven aan de zoon van een publiekslieveling zorgt dan meteen voor goodwill bij de supporters en de media, maar het is de jongeling zelf die de harten sneller laat kloppen met zijn goede spel. De familie brengt al 65 jaar meedogenloze verdedigers voort, inclusief oudere broer Christian, maar Daniel Maldini is een multifunctionele aanvaller, die vaak om de spits heen zwerft of als tien staat opgesteld.

"Hij is een spelverdeler, een doelpuntenmaker en een nummer 10", zei vader Paolo over zijn zoon Daniel tijdens een interview met DAZN. "In de familiegeschiedenis van mijn vader tot mijn zoon is hij de enige met die eigenschappen. Hij is meer een poëet met de bal."

"Hij is redelijk tweebenig, zoals ik. In hem zie ik mijn karakter terug en dat heb ik ook in zijn manier van lopen. Een beetje zoals mensen om mij heen mijn vader zien als ze naar mij kijken. Volgens mij is het genetisch zo bepaald."

Daniel is het eens met de omschrijving die zijn vader geeft van zijn speelstijl, meldde hij na zijn oproep voor de Onder-18 van Italië in maart. "Als speler denk ik meer aan aanvallen dan aan verdedigen. Ik ben een aanvallende middenvelder of een spits. Ik denk aan het maken van goals. Mijn sterktes zijn dat ik weinig handelingen nodig heb, dingen eerder zie dan anderen en dat ik een goeie vrije trap heb."

Dat is nogal wat anders dan de andere Maldini's, die eerder allebei AC Milan en Italië vertegenwoordigden en uitblonken met messcherpe tackles en spijkerharde kopduels. Aanvallers worden afgerekend op hun bijdrage rondom de goal van de tegenstander en Maldini heeft door de jaren heen steeds geantwoord als mensen zich afvroegen of hij de druk in de jeugdopleiding wel aan kon met zijn wereldwijd beroemde achternaam.

Bij de Onder-17 scoorde hij twee seizoenen geleden al 13 goals in 28 wedstrijden, terwijl hij pas halverwege het seizoen zijn zestiende verjaardag vierde en vorig seizoen maakte hij 10 goals in 26 wedstrijden voor de Onder-21. De nieuwe hoofdcoach Giampaolo heeft die cijfers ook meegekregen en besloot hem op te nemen in het team wat met hem mee mocht naar de voorbereidingsfase in de Verenigde Staten.

Maldini werd vooral gebruikt als nummer 10 en kreeg de voorkeur boven Suso, die de vorige drie jaren misschien wel de meest belangrijke veldspeler is geweest bij AC Milan. De hoeveelheid goede kansen die hij creëerde voor Krzystof Piatek en Samu Castillejo komen als geroepen voor het ambitieuze Milan en Maldini is ondanks zijn leeftijd al een speler die het verschil kan maken in de .

Om even aan te geven hoeveel vertrouwen de nieuwe coach in hem heeft: na de 2-2 tegen en Maldini mocht vanaf de penaltystip aanleggen voor de vijfde en laatste strafschop van de shoot-out. Helaas voor Maldini kon David de Gea zijn inzet keren, waarna Daniel James wel raak schoot voor de Engelse grootmacht.

Dat was een zuur einde van een veelbelovend voorseizoen, maar Giampaolo hoopt dat deze les van waarde gaat zijn voor de ontwikkeling van het jonge talent. "Het was goed dat hij die strafschop nam. Ik schreef hem op voor de beslissende strafschop, maar helaas miste hij. Dat is een waardevolle ervaring voor hem. De jongens hebben dit soort wedstrijden nodig om te groeien en als ze die kans niet krijgen, worden ze niet beter."

Als de 52-jarige coach dat ook tijdens het reguliere seizoen aandurft, mogen we ons verheugen op veel speeltijd voor de zeventienjarige aanvaller. Men smacht bij AC Milan nu al jaren naar iemand die de club terugbrengt naar de gloriedagen van vroeger en misschien is de nieuwste Maldini wel hun man.

De nationale ploeg hoopt ook op wat extra aanvallers en Maldini heeft zich al verbonden aan Italië, al had hij dankzij zijn moeder Adriana Fossa ook voor Venezuela kunnen spelen. Bondscoach Roberto Mancini heeft aangetoond jonge spelers kansen te bieden en dat maakt de mogelijkheid groter dat ook de derde Maldini het tot international schopt.

Voor nu hoopt hij vooral zijn eigen verhaal te schrijven, al volgt hij dan de voetstappen van zijn vader en opa door voor rood, zwart en blauw te spelen. Een ding is zeker: de familie Maldini heeft Milaan nog altijd veel te bieden.