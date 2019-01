Weer commotie rond besluit Gözübüyük: "Dan knapt er wat"

Fortuna Sittard werd woensdag door Feyenoord uit de KNVB Beker gegooid. Na afloop werd er weer nagepraat over een beslissing van Serdar Gözübüyük.

Mede door een benutte strafschop voor Feyenoord verloor de ploeg van René Eijer in De Kuip met 4-1. De trainer van Fortuna Sittard laat na afloop weten dat hij zich niet kan vinden in de beslissing van scheidsrechter Gözübüyük.



De arbiter raakte afgelopen weekend ook al in opspraak toen hij bij het duel tussen Ajax en sc Heerenveen (4-4) geen strafschop gaf aan de Friese club na een vermeende overtreding van Kostas Lamprou op Sam Lammers. Dit keer gaat Gözübüyük wederom niet vrijuit, aldus Eijer. De scheidsrechter floot voor een handsbal van Kai Heerings, tot verbazing van de trainer. "Na de 1-1 dacht je: nu gaan we doorstoten . Maar dan krijg je het penaltymoment en dan knapt er wat."



"Je kan zeggen: 'Het is een VAR-moment'. Maar ik heb de beelden teruggezien en het is erg discutabel." Robin van Persie erkende dat het moeizaam ging tegen de formatie uit Limburg. Komende zondag wacht De Klassieker tegen Ajax. De routinier van Feyenoord erkent dat de Rotterdamse club in de Eredivisie ver achter staat op zowel de Amsterdamse club als koploper PSV.



"We staan een straatlengte achter op PSV, zondag wacht Ajax. We moeten het in stukjes hakken. Zaterdag is de loting, zondag De Klassieker. We moeten het kort houden en nu de volle focus hebben op zondag", aldus de veteraan, die er zondag weer wil staan. "Dat is wel het doel. De bekende krampjes kwamen wel op het einde, maar ik voel me goed. We gaan voor zondag."