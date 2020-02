Wederom gepasseerde Cillessen ziet Valencia punt pakken tegen Atlético

Valencia en Atlético Madrid hebben de bezoekers in het Mestalla vrijdagavond een aantrekkelijke wedstrijd voorgeschoteld.

Beide ploegen moesten na negentig minuten spelen genoegen nemen met een punt (2-2).

Jasper Cillessen zat niet eens bij de wedstrijdselectie van . Trainer Albert Celades blijft de voorkeur geven aan Jaume Domènech, ondanks het feit dat Cillessen weer volledig fit is.

Het elftal van trainer Diego Simeone, dat de laatste tijd wisselvallig presteert in LaLiga, nam na vijftien minuten spelen de leiding in Valencia. Marcos Llorente knalde van binnen het strafschopgebied raak voor los Colchoneros.

Vijf minuten voor het rustsignaal was de stand weer gelijk. Gabriel Paulista kopte onberispelijk raak uit een afgemeten hoekschop van Maxi Gómez.

De euforie bij Valencia was van korte duur, want Thomas Partey tekende slechts drie minuten later voor de 1-2 door de bal van buiten het strafschopgebied in de linkerbenedenhoek te schieten.

Valencia moest in de tweede helft dus wederom in de achtervolging en opnieuw liet de gelijkmaker niet lang op zich wachten. In het strafschopgebied kwam de bal voor de voeten terecht van Geoffrey Kondogbia, die vervolgens de bal van dichtbij in de hoek plaatste.

In het laatste halfuur gingen beide ploegen op zoek naar de winnende treffer, maar doelpunten werden niet meer genoteerd in het Mestalla.