"We zijn in gesprek met Honda en hopen het dan van hem te horen"

Keisuke Honda traint sinds vrijdagochtend mee met Vitesse en Leonid Slutsky hoopt dat de 33-jarige middenvelder definitief voor zijn club kiest.

De Russische oefenmeester, die Honda kent van hun gezamenlijke periode bij CSKA Moskou, zit echter in de wachtkamer, want de proefspeler heeft naar eigen zeggen ook enkele opties in het buitenland.

"We zijn in gesprek", bevestigt Slutsky na de training van vrijdag tegenover De Telegraaf. "Binnen één of twee dagen hopen we het te horen van hem. Honda is een speler die we goed kunnen gebruiken. Hij kan op veel posities spelen. In ons systeem bijvoorbeeld vanaf rechts." Slutsky beseft dat hij afhankelijk is van de wens van Honda. "Hij heeft meer belangen. Zijn broer kijkt nog over de grens. Hij heeft zelf ook belangen in de Verenigde Staten en in Azië met bedrijven."

Honda sluit niet uit dat hij bij terugkeert in de . "Ik sta absoluut open voor Vitesse", zo zegt de middenvelder tegenover Vitesse TV na zijn eerste oefensessie op Nederlandse bodem. "Nu zeg ik bij een avontuur in Arnhem volmondig 'ja'. Maar van een concreet contract is vooralsnog geen sprake. Ik kijk ook nog rond in andere landen. Dat loopt allemaal via mijn broer. Er zijn in dat opzicht wel contacten, maar ook buiten Nederland ligt nog niets."

De routinier uit Japan gooide onlangs via Twitter lijntjes uit naar en , een van zijn voormalige werkgevers. Honda is er echter snel bij om een kanttekening te plaatsen. "United en Milan zijn gevallen grootmachten. Ik zou er graag voetballen. Nu speelt op dat vlak niets."

Honda, die 'vrijblijvend' meetraint bij Vitesse, speelde eerder in Nederland voor .