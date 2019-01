"We zijn akkoord met de speler en Valencia, maar Chelsea blokkeert de boel"

AS Monaco kent met de komst van Cesc Fàbregas, Naldo, Fodé Ballo-Touré en William Vainquer al een productief transferwindow.

Als het aan de club van trainer Thierry Henry ligt blijft het daar echter niet bij. De laagvlieger in de Ligue 1 zou graag deze maand ook nog een spits verwelkomen en de keuze is daarbij gevallen op Michy Batshuayi. Het is echter nog maar de vraag of de Belgisch international haalbaar is.

Batshuayi wordt op dit moment door Chelsea nog verhuurd aan Valencia, maar slaagt er maar niet in om indruk te maken in LaLiga. Er wordt al gesproken over een versnelde terugkeer naar Londen en als het aan vicevoorzitter Vadim Vasilyev van Monaco ligt, vliegt de aanvaller daarna meteen door: "We hebben een akkoord met de speler en met Valencia, maar op het moment worden de zaken door Chelsea geblokkeerd", vertelde hij woensdag tijdens een persmoment.



"Zij zijn meer geïnteresseerd in een permanente transfer van een uitleenbeurt. Het kan snel gaan in het voetbal, maar op het moment is de boel geblokkeerd", ging hij verder. Monaco wil Batshuayi voor de rest van het seizoen huren, terwijl Chelsea volgens Het Laatste Nieuws definitief afscheid wil nemen van de spits en daarom een 'biedingsoorlog' tussen Everton, West Ham United en Fiorentina probeert op te starten.



Zelfs als het niet lukt om Batshuayi binnen te halen, lijkt Vasilyev tevreden met de zaken die zijn club deze winter heeft gedaan: "We zijn al erg blij met onze transferzaken in januari. Een aanvaller zou ons zeker helpen, maar op het moment zit het er niet in. We gaan ook geen gekke dingen doen en zullen zien of zich nog een mooie kans aandient."