Giovanni van Bronckhorst maakte vrijdag bekend dat hij na dit seizoen stopt als trainer van Feyenoord en geruchten over opvolgers komen op gang.

De club uit Rotterdam moet dus op zoek naar een nieuwe coach en de namen van onder anderen Dirk Kuyt, Henk Fraser, Maurice Steijn, Dick Advocaat, Kevin Hofland, Jean-Paul van Gastel, John van den Brom, Phillip Cocu, Martin Jol en Hein Vanhaezebrouck zingen rond.

De 75-jarige Rob Jacobs, voormalig trainer van Feyenoord, ziet het wel zitten dat Kuyt en Advocaat het eerste elftal samen gaan leiden: "We zien tegenwoordig weinig goede een-tweetjes in De Kuip, maar dit zou een goede zijn", vertelt Jacobs in gesprek met de NOS. De 38-jarige Kuyt is sinds dit seizoen de trainer van de Onder-19 van Feyenoord en eerder was hij assistent-coach bij Quick Boys.



Fraser is de coach van Sparta Rotterdam en speelde in het verleden voor Feyenoord. Bovendien werkte hij er als coach in de jeugdopleiding. "Fraser is een Feyenoorder en heeft de ervaring, maar komt wat mij betreft wel achter Kuyt", aldus Jacobs. Over Steijn van VVV-Venlo heeft Jacobs zijn twijfels: "Steijn heeft een goede uitstraling en weet wat hij wil. Maar goed genoeg voor de top? Ik weet het niet."



Voormalig middenvelder Regi Blinker vindt het tijd voor een 'frisse wind'. Voor Kuyt is het in zijn ogen nog te vroeg om hoofdcoach te worden van Feyenoord 1 en Blinker ziet wel wat in het aanstellen van Fraser. "Henk is een Feyenoorder in hart en nieren, heeft behoorlijk wat ervaring en ook belangrijk: heeft eerder al laten weten graag trainer van Feyenoord te worden." Fraser ligt bij Sparta nog vast tot medio 2020.