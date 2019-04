"We worden soms een beetje nerveus als we met Zidane moeten praten"

Vinícius Júnior geniet van de samenwerking met Zinédine Zidane bij Real Madrid, ook al is hij al ruim een maand geblesseerd.

Vinícius raakte begin maart tegen in de geblesseerd aan zijn enkel en het talent kwam daardoor nog niet in actie onder de bij teruggekeerde Zidane. Voor de jonge Braziliaan is het wel een genoegen om te werken onder de legendarische Fransman en Vinícius hoopt snel weer aan spelen toe te komen.



"Als iemand zoals hij, die op zo'n hoog niveau heeft gespeeld, op de bank zit en iets tegen je zegt, dan let je wel op toch? We worden soms zelfs een beetje nerveus als we met hem moeten praten. Hij doet verder alles voor je, dus je hoeft je alleen maar te richten op het voetbal", vertelt hij in gesprek met het Braziliaanse Globo Esporte Espetacular.



"Ik ben verder relaxed, want ik weet dat mijn kans zich wel zal voordoen. Ik weet dat Zidane iedereen een kans geeft, we bereiden ons nu al voor op het aankomende seizoen." Brazilië neemt aankomende zomer deel aan de Copa América en Vinícius zat een dikke maand geleden voordat hij geblesseerd raakte al eens bij de selectie van de Goddelijke Kanaries.



De aanvaller werd toen vervangen door Ajacied David Neres, maar hij hoopt aankomende zomer wel van de partij te kunnen zijn op het Zuid-Amerikaanse landentoernooi: "Je bent altijd wat voorzichtig als je terugkomt van een blessure. Ik bereid me echter goed voor zodat ik de laatste wedstrijd van het seizoen kan spelen en, als het mogelijk is, een oproep kan krijgen van de nationale ploeg. Ik zou blij zijn als dat gebeurt en als het niet zo mag zijn, zal ik de Seleçao steunen zoals ik altijd doe."