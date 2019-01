"We wisten precies hoe we Arsenal pijn konden doen"

Manchester United gooide vrijdagavond Arsenal uit de FA Cup en volgens Nemanja Matic waren de bezoekers heel goed op het duel voorbereid.

United wist in het Emirates Stadium na een halfuur in korte tijd twee keer toe te slaan. Uitgerekend via Alexis Sánchez, die een jaar geleden van Arsenal naar United ging, opende de score. "Ik ben heel blij voor hem. Alexis werkt iedere training voor 100 procent en hij helpt het team. Hij moet weten dat hij een hele belangrijke speler voor ons is", reageerde Matic na afloop.



Twee minuten na de goal van Sánchez was ook Jesse Lingard trefzeker, waarna Arsenal voor rust nog iets terugdeed via Pierre-Emerick Aubameyang. The Gunners kwamen na de pauze beter voor de dag, maar het was United dat in de slotfase opnieuw scoorde: 1-3. "Ik vind dat we ons heel goed op deze wedstrijd hebben voorbereid", aldus Matic.



"Iedereen in de technische staf heeft prima werk geleverd. We wisten wat we konden verwachten en wat we moesten doen. En we wisten daardoor precies waar we Arsenal pijn konden doen." Manchester United is daardoor nog altijd in de race om voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis de FA Cup te veroveren. Als dat lukt, evenaart men het toernooirecord van Arsenal.