"We wilden hem al eerder naar PSV halen, maar hij maakte toen andere keuze"

PSV verzekerde zich vrijdag van de komst van Armindo Tué Na Bangna en heeft daarmee zijn eerste grote aankoop voor het nieuwe seizoen binnen.

Met de transfer van de aanvaller van is naar verluidt maximaal vijftien miljoen euro gemoeid en technisch manager John de Jong is blij dat het uiteindelijk toch gelukt is om de 24-jarge dribbelaar te strikken.

Bruma werd jaren geleden namelijk ook genoemd in het Philips Stadion, maar koos toen voor andere opties. De Jong legt echter uit dat een onderdeel van de technische strategie van is om spelers die eerder onhaalbaar bleken te blijven volgen: "Dit doen we omdat er later in een carrière altijd een tweede kans kan komen."



"Natuurlijk maak je telkens een nieuwe afweging, maar de interesse in een speler is altijd dermate breed onderbouwd, dat het eigenlijk niet meer dan logisch is dat de belangstelling niet verdwijnt zodra een eerste poging niet lukt", vertelt hij op de officiële website van zijn club. "Bruma is een speler uit deze categorie. We kennen hem al jaren heel goed en hebben eerder al geprobeerd hem aan te trekken. Destijds maakte hij een andere keuze. Prima, dat mag."



"Nu kiest hij vol overtuiging en met concrete doelstellingen voor PSV. Het past nu voor beide kanten en daar ben ik heel blij mee." De Portugees zelf is eveneens blij met zijn nieuwe avontuur bij de Eindhovenaren, die hij nog kent als de werkgever van twee illustere voorgangers: "PSV wilde me al langer hebben en die interesse heeft me altijd gestreeld, omdat Rómario en Ronaldo hier gespeeld hebben. Van hen beiden heb ik heel veel beelden bekeken. Het voelt goed om nu hier te zijn. Ik hoop hier de volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten en via deze weg weer bij de nationale ploeg in beeld te komen."