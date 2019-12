"We werven fondsen, jongens als Promes en Wijnaldum dragen financieel bij"

Bondscoach Dean Gorré schreef onlangs historie met Suriname door zich voor het eerst met het land te plaatsen voor de Gold Cup.

Volgens de keuzeheer zit er enorm veel potentie in het Surinaamse nationale elftal, zeker nadat onlangs bekend werd dat spelers als Kelvin Leerdam en Ryan Donk voor het land gaan uitkomen. "We worden echt goed", aldus de overtuigde Gorré zondagavond in Rondo op Ziggo Sport.

"Ik ben ervan overtuigd dat we naar de top drie gaan van de CONCACAF (de confederatie waartoe Suriname behoort, red.), die nu bestaat uit Mexico, de Verenigde Staten en Costa Rica", vervolgt Gorré, die zijn ambities met Suriname niet onder stoelen of banken steekt. "We hebben absoluut kans om het WK in 2022 in Qatar te halen. En op de Gold Cup gaan we ook absoluut goed presteren."

De voetbalbond van Suriname verkeert financieel in zwaar weer. Gorré en zijn broer, die fungeert als zijn assistent, zoeken zelf naar oplossingen daarvoor. "We zijn bezig om fondsen te werven in Nederland. Een van de dingen die we hebben gedaan is dat we voetballers hebben gevraagd of ze wat overhebben voor het trainingskamp van Suriname in Nederland. Jongens als Jeremain Lens, Quincy Promes en Georginio Wijnaldum dragen bij. De FIFA heeft gelukkig wel geld beschikbaar om de jongens over te laten vliegen."

Gorré zelf, die sinds vorig jaar zomer onder contract staat bij Suriname, strijkt momenteel een bescheiden salaris op. "Ik heb het uit liefde gedaan. Ik heb gezegd: 'Ik doe twee jaar, en dat is over een half jaar om.' Nu willen ze praten, maar dan gaan we praten over een serieus contract."

"Daar moeten ook fondsen voor geworven worden. Mijn broer moet eigenlijk mijn salaris gaan binnenhalen", knipoogt de oud-voetballer van onder meer en .