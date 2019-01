"We waren ongeveer bij Arnhem toen de 4-4 viel in de ArenA"

PSV mag zich ondanks het puntenverlies tegen FC Emmen nog altijd koploper van de Eredivisie noemen.

De Eindhovenaren speelden zondag met 2-2 gelijk en zetten daarmee de eerste plaats op het spel. Achtervolger Ajax wist echter niet te winnen van sc Heerenveen (4-4) en dus was de opluchting groot bij de selectie van de Eindhovenaren. Bij aanvoerder Luuk de Jong zorgde het gelijkspel van de concurrent voor een dubbel gevoel, want hij beseft dat PSV de voorsprong op Ajax had kunnen vergroten. "Maar natúúrlijk ontlaadde de spanning zich onderweg wel even bij ons."

Ajax gaf zondag een 3-1 voorsprong uit handen. Nadat Heerenveen was teruggekomen tot 3-3, zorgde invaller Klaas-Jan Huntelaar voor de 4-3. Vlak voor tijd bepaalde Kik Pierie de eindstand op 4-4. "We waren ongeveer bij Arnhem toen de 4-4 viel in de ArenA'', aldus De Jong in gesprek met De Telegraaf . "Wat je dan denkt? Ja, van alles. Vooral ongeloof hoe alles loopt op zo'n eerste zondag na de winterstop. Maar je baalt ook meteen van de kans die je zelf hebt laten liggen. Ik bedoel: achteraf hadden wij ook verder uit kunnen lopen en vier punten op Ajax voor kunnen staan."



Terugkijkend op het gelijkspel van PSV tegen Emmen, vindt De Jong dat de scherpte bij de Eindhovenaren ontbrak. "Dat leek niet alleen zo, het was ook zo'", aldus de spits. "Eigenlijk al vanaf de 0-2 gingen we te veel ruimte weggeven. Ineens bleven we met te veel mensen voor de bal als we 'm verloren. We gaven Emmen het gevoel dat er nog wat te halen viel. Dat mag natuurlijk nooit. En het gebeurt ons ook nooit. In die bijna vijf jaar bij PSV heb ik niet eerder gelijkgespeeld na een 2-0 voorsprong."



Het was pas voor de tweede keer dit seizoen dat PSV punten liet liggen. Na de nederlaag van Feyenoord in december volgde nu het gelijkspel in Emmen. De Jong gaf in de winterstop nog aan dat hij niet verwacht dat PSV en Ajax geen punten meer zouden verspelen. "Dat was geen indekken, maar gewoon een realistische kijk. Je ziet zelfs in Frankrijk dat het oppermachtige Paris Saint-Germain wel eens wat laat liggen. Maar natuurlijk dacht ik niet: het gebeurt ons al meteen in Emmen."