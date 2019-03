"We profiteren bij Bayern nog altijd van de ideeën van Van Gaal"

Bayern München-president Uli Hoeness heeft zich op de clubwebsite van de Duitse grootmacht lovend uitgelaten over Louis van Gaal.

Van Gaal benadrukte zondagavond bij VTBL nog maar eens dat hij niet denkt aan een terugkeer als trainer. Hoeness prijst zich gelukkig dat de Amsterdammer van juli 2009 tot april 2011 aan het roer stond bij der Rekordmeister.



De 67-jarige Van Gaal leidde Bayern naar de Champions League-finale in 2010, die met 2-0 verloren werd tegen Internazionale. Dat seizoen won de Duitse grootmacht het kampioenschap en de DFB Pokal. "Louis van Gaal is een van de beste trainers ter wereld", aldus Hoeness via de officiële kanalen. "In mijn ogen is hij verantwoordelijk voor een fundamentele verandering in de voetbalfilosofie van Bayern München. Hij heeft hier een speelwijze geïntroduceerd die gebaseerd is op balbezit en positiespel. Jupp Heynckes en Pep Guardiola hebben zijn speelwijze verder ontwikkeld."



"We profiteren vandaag de dag nog altijd van de ideeën van Van Gaal", vervolgt Hoeness, die in 2011 afscheid nam van de trainer. Van Gaal kon moeilijk overweg met de clubleiding van Bayern. "Helaas is hij een persoon waar het moeilijk mee samenwerken is. Hij bewaarde altijd een bepaalde afstand, waardoor we nooit zo close werden zoals ik graag wilde. Maar als specialist heb ik enorm veel respect voor hem en wens ik hem het beste voor in de toekomst."



Van Gaal zei zondagavond dat hij niet bezig is met een terugkeer in het voetbal. "Mijn vrouw heeft 22 jaar geleden haar werk opgegeven voor mij en is mij naar het buitenland gevolgd. Ik heb gezegd dat ik op mijn 55e zou stoppen als trainer. Dat is 65 jaar geworden. Ik kan toch niet maar door blijven gaan? Zij heeft ook recht op een leven met Louis van Gaal en niet alleen de spelers. Ik kan zeggen dat ze erg gelukkig is."