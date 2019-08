"We moeten hem aanrekenen dat hij Dolberg heeft vermoord"

Het aanstaande vertrek van Kasper Dolberg bij Ajax is volgens Hugo Borst het gevolg van de opmars van Klaas-Jan Huntelaar.

De routinier werd in 2017 aangetrokken als tweede spits achter Dolberg, maar steeg in de pikorde na een grote dip bij zijn concurrent. Huntelaar is ondertussen al meermaals belangrijk geweest met doelpunten, dit seizoen.

Dolberg lijkt zijn carrière te gaan vervolgen bij OGC Nice. Huntelaar deed zaterdagavond ruim een halfuur mee tegen (1-4 zege) en maakte en doelpunt. Vorige week scoorde hij al tweemaal binnen negentien minuten tegen (5-0) en anderhalve week geleden bepaalde hij op bezoek bij PAOK Saloniki de eindstand op 2-2. "We moeten Huntelaar gaan aanrekenen dat hij Dolberg heeft vermoord", zegt Borst met een knipoog bij FOX Sports.

Lees beneden verder

"Daar heb ik geen probleem mee, want het is topsport. Zo werkt dat nu eenmaal", voegt Borst daaraan toe. "Dolberg is niet bestand tegen de intimiderende aanwezigheid van Huntelaar. Huntelaar heeft het heel langzaam opgebouwd. Hij heeft zó veel zelfvertrouwen. Ik vind het heel knap, op die leeftijd." De 36-jarige Huntelaar had dit seizoen nog geen basisplek bij . Tegen PAOK deed hij wel 59 minuten mee, vanwege het vroege uitvallen van Dolberg.

Dolberg ontbrak tegen VVV in de wedstrijdselectie van Ajax. "Er is geen witte rook, want anders hadden we dat wel gemeld. Maar hij is inderdaad in gesprek met clubs", bevestigde trainer Erik ten Hag kort voor de wedstrijd.

"Ik kan geen namen noemen, maar hij is inderdaad in verregaande onderhandeling. Als dat rond is, zullen we dat melden. En anders zullen we dat ook melden en zal hij terugkeren, want hij is van harte welkom."