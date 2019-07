"We mochten niet over Ronaldo praten, ik voelde mij gevangen"

Petronella Ekroth heeft dinsdag hard uitgehaald naar de clubleiding van Juventus.

De Zweedse voetbalster, die vorig seizoen onder contract stond bij de Italiaans kampioen, onthult in gesprek met Expressen dat de Juve-vrouwen niet in het openbaar mochten spreken over de verkrachtingszaak van Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, sterspeler van het mannenelftal van la Vecchia Signora , werd door de Amerikaanse vrouw Kathryn Mayorga beschuldigd van verkrachting. "We mochten er niet over praten", aldus Ekroth in gesprek met de Zweedse krant. "We moesten naar de pijpen van de club dansen. Ik had er het gevoel dat mijn mening niet meetelde. Het voelde alsof ik in een gevangenis zat."



De Zweedse Ekroth, die deze zomer terugkeerde bij Djurgardens in haar thuisland, kreeg de indruk dat Italiaanse spelers een voorkeursbehandeling kregen. "Ik had het gevoel dat buitenlandse voetbalsters anders werden behandeld dan de Italiaanse", zegt de verdediger. "Ik voelde mij gevangen. Soms had ik het gevoel dat ik in een programma met een verborgen camera was terechtgekomen."



Maandag werd bekend dat de openbaar aanklager in Las Vegas de verkrachtingszaak van Ronaldo laat rusten. Mayorga claimt in 2010 te zijn verkracht door de inmiddels 34-jarige Portugees, die de beschuldigingen altijd heeft ontkend. Eerder had Ronaldo de vrouw al 325.000 euro zwijggeld betaald, maar later zocht Mayorga alsnog de publiciteit met de zaak.