"We kenden hem van Ajax en wisten niet wat we moesten verwachten"

Marcel Keizer stapte een maand geleden in bij Sporting Portugal en de ploeg won tot nu toe alle vijf de wedstrijden onder zijn leiding.

Bovendien werd er maar liefst twintig keer gescoord in die vijf duels en in Portugal spreekt men vol lof over de manier waarop Keizer zijn team heeft omgevormd tot een 'doelpuntenmachine'. “Hij verrast ons met zijn offensieve speelstijl”, begint Ricardo Quaresma, voetbaljournalist van A Bola , in gesprek met de NOS . "We kenden hem alleen van Ajax. We wisten niet wat we moesten verwachten, maar hij doet het heel goed."

"Sporting speelde voor zijn komst niet goed. Nu is het spel heel aantrekkelijk. Sporting scoort veel, maar verdedigend kan het wel beter. Dat zie je aan de manier waarop ze tegentreffers incasseren, maar Keizer is er pas een maand. Hij heeft tijd om daaraan te werken."



Een van de eerste wijzigingen die de van Al-Jazira overgekomen trainer heeft doorgevoerd is de overstap van een 4-5-1-systeem naar een aanvallende 4-3-3: "Keizer zei bij zijn aantreden dat hij wilde dat de spelers plezier zouden hebben. Bij Bas Dost en Bruno Fernandes zie je dat plezier ook terug. Die spelen ook beter dan aan het begin van het seizoen", vervolgt Quaresma zijn verhaal.



Dost, geblesseerd op het moment dat Keizer binnenkwam maar inmiddels met acht doelpunten tweede op de Portugese topscorerslijst, krijgt volgens Quaresma bovendien veel meer kansen door het aanvallende spel van Keizer en de verslaggever sluit niet uit dat os Leões dit seizoen hun eerste landstitel sinds het seizoen 2001/02 zullen winnen: "Als Keizer zo blijft doorgaan, kan dat best wel weer eens gebeuren." De achterstand op gedeeld koplopers FC Porto en Sporting Braga bedraagt op dit moment twee punten.