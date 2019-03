"We houden de band warm met De Vrij, Karsdorp, Janmaat en anderen"

Martin van Geel krijgt dit seizoen veel kritiek te verwerken en een deel van de Feyenoord-aanhang ziet hem graag vertrekken.

De technisch directeur is echter niet van plan om de deur in De Kuip achter zich dicht te trekken. Van Geel is blij dat hij van wil een stabiele club heeft weten te maken en zegt nog lang niet klaar te zijn in Rotterdam.

In een interview met De Telegraaf zegt Van Geel nog genoeg toekomst te zien bij Feyenoord. "Ik ben 24 jaar technisch directeur en ik zie de uitdaging nog steeds, vooral voor Feyenoord", aldus Van Geel. "Als ik hier voor mijzelf zat, was ik na het kampioenschap gestopt. Want beter wordt het niet met de mogelijkheden die je bij Feyenoord hebt. Maar zo zit ik niet in elkaar."



Feyenoord werd dit seizoen door AS Trencin uitgeschakeld in de voorronde van de , haakte al vroeg af in de strijd om het kampioenschap en werd in de halve finale van de TOTO uitgeschakeld door . Van Geel was de gebeten hond, maar hij vindt dat iedereen binnen de club wel reëel moet blijven.

"Natuurlijk is dit een teleurstellend seizoen. We staan derde, maar dat had minimaal een stevigere derde plek moeten zijn. We begonnen goed, wonnen de Cruijff Schaal, maar de uitschakeling door Trencin in Europa was dramatisch. Die negatieve sfeer van toen is heel lang blijven hangen. We spelen zeer wisselvallig, thuis goed, uit niet. Ik zoek geen excuses, maar vind het jammer dat we door allerlei blessures nooit met de ideale elf hebben gespeeld. Kritiek op deze club mag, daar kunnen we goed tegen, maar het moet wel binnen proporties blijven."



Van Geel zegt zich 'enorm gesteund' te voelen door de mensen binnen de club. "Het is ook een warme club, waar mensen willen zijn en waar ze zich thuis voelen. Dat geldt ook voor spelers. Kijk naar Robin van Persie die terugkomt, naar Dirk Kuyt die hier weer kwam spelen. Ze willen hier afsluiten. Daar ben ik trots op", aldus Van Geel. "Jordy Clasie wilde hier weer spelen. Zo houden we voor de toekomst ook de band warm met Stefan de Vrij, Rick Karsdorp, Daryl Janmaat en andere oud-spelers. Al die jongens hebben een speciaal plekje in hun hart voor Feyenoord."