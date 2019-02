"We hebben een uniek hoog bod van Ajax gekregen en dat compenseert het"

Ajax maakte woensdag bekend dat Christian Rasmussen vanaf komende zomer actief is in Amsterdam. Jan Laursen heeft gemengde gevoelens bij de transfer.

Laursen is hoofd jeugdopleiding bij FC Nordsjaelland, dat na dit seizoen Rasmussen dus kwijtraakt aan Ajax. De 16-jarige buitenspeler heeft in Amsterdam zijn krabbel gezet onder een contract dat hem tot medio 2022 bij de Eredivisionist houdt.



"Het is onze strategie om spelers op te leiden die goed genoeg zijn voor onze hoofdmacht. Daar investeren wij veel tijd en energie in", zegt hij op de site van FC Nordsjaelland. "We weten ook dat als we grote talenten opleiden de belangstelling van buitenlandse clubs toeneemt. In het geval van Christian heeft het geleid tot een overeenkomst met Ajax."



"Ajax is een van de beste clubs in Europa waar spelers zich verder kunnen ontwikkelen tot ze bij de absolute top van de wereld behoren. Het was een duidelijke wens van Christian en zijn familie, na veel gesprekken, om deze unieke kans te pakken. Tegelijkertijd hebben wij een uniek hoog bod van Ajax gekregen en dat compenseert het."



Rasmussen neemt op de clubsite afscheid van FC Nordsjaelland. "Het is een unieke mogelijkheid voor mij. Het was zeker eerder een keuze voor Ajax dan een beslissing om FC Nordsjaelland te willen verlaten. Ik ga het komende halfjaar nog alles geven. Ik heb een fantastische tijd gehad bij de club. Ik heb hier veel mogelijkheden gehad om mij te ontwikkelen."