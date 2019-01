"We hebben een aanbieding van 75 miljoen euro toen geweigerd"

Anthony Modeste verkaste in de zomer van 2017 tijdelijk van FC Köln naar Tianjin Quanjian .

Het volgende jaar vertrok hij definitief naar Azië om zich aan te sluiten bij de Chinese club. In de winter van 2017 besloot Köln een bod van 75 miljoen euro op de aanvaller nog te weigeren, aldus Alex Wehrle, al sinds 2013 directeur bij de club.

Eerder werd er nog gesproken over een bedrag van circa veertig miljoen. "We hebben een aanbieding van 75 miljoen euro die winter geweigerd. We bespraken het toen met de mensen binnen de club en besloten het uiteindelijk niet te doen", vertelt de sportbestuurder in gesprek met BILD . De ambities van de club gaven de doorslag.



"We wilden onze doelstelling om de Europa League te bereiken niet in gevaar brengen", besluit Wehrle. Een halfjaar later vertrok Modeste alsnog naar China. Afgelopen november sloot Modeste zich weer aan bij Köln, dat momenteel op de tweede plek van het tweede Duitse niveau bivakkeert. De aanvaller is nog altijd verwikkeld in een conflict met de Chinese club aangaande zijn contract.