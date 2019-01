"We hebben Cristiano nodig om de laatste stap te zetten"

Giorgio Chiellini stelt dat Juventus door de komst van Cristiano Ronaldo absoluut een van de grootste kanshebbers is om de Champions League te winnen.

De verdediger van la Vecchia Signora kent de kwaliteiten van de Portugees maar al te goed. "Cristiano heeft erg vaak gescoord tegen ons. In Cardiff, in Madrid, in Turijn", memoreert Chiellini tegenover de BBC. "Cristiano heeft mijn droom vaak verwoest. Voorheen was de Champions League een droom. Maar nu is het een doel, omdat Cristiano de beste speler ter wereld is. Nu hebben we hem nodig om de laatste stap te zetten. Het is de persoonlijkheid van Cristiano die het verschil maakt. Hij heeft geweldige kwaliteiten op het veld, maar ook zijn houding buiten het veld kan ons helpen."



"Hoe hij werkt, hoe hij zich voorbereidt op de wedstrijd, hoe hij dagelijks zijn leven leidt: het kan ons helpen. We zijn de eerste drie maanden bijna perfect begonnen, maar we weten dat de belangrijkste periode pas later aanbreekt. Ik denk dat wij een van de favorieten zijn voor de Champions League. Je hebt ook nog Barcelona, Manchester City, Real Madrid en Bayern München."



"Maar ook Paris Saint-Germain en Atlético Madrid kunnen het winnen. We zijn nog zo ver verwijderd van de belangrijke wedstrijden", beseft de routinier, die nog elke dag leert van Ronaldo. "Ik was benieuwd hoe hij zich zou opstellen buiten het veld. Zijn arbeid in de gym, zijn concentratievermogen, dat zijn dingen die ik probeer over te nemen. Hij heeft me enorm geholpen."