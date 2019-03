"We gaan proberen om Madrid te halen, zodat Buffon met ons mee kan"

De voortzetting van het Champions League-avontuur van Juventus hing dinsdag na de eerdere 2-0 nederlaag tegen Atlético Madrid aan een zijden draadje.

La Vecchia Signorarechtte de rug echter en een hattrick van Cristiano Ronaldo was genoeg voor een 3-0 overwinning, die een plekje in de kwartfinale garandeerde. Voor trainer Massimiliano Allegri kwam de heldenrol van de Portugees niet als een enorme verrassing.

"Het was onmogelijk om te denken dat Cristiano slechts één keer zou scoren in de . Hij kon scoren omdat hij het goed deed in de zestien en zijn ploeggenoten hem goed wisten te vinden. Het was een geweldige wedstrijd, waarin wij werden gesteund door een geweldig publiek en de spelers hebben alle Italiaanse voetbalfans een echte show gegeven. Dat is het belangrijkste", reageerde de oefenmeester na afloop van de wedstrijd bij een perspraatje.



Allegri was drie weken geleden niet tevreden na de nederlaag in Spanje en zag dat zijn plannen nu wel goed uitgevoerd werden: "De jongens hebben het geweldig gedaan. Ze hadden de juiste techniek, precisie en agressie en dit is eigenlijk wat we in gedachten hadden voor de heenwedstrijd. Ik heb er echter over nagedacht en een paar dingen veranderd. We hebben het spel toen niet goed genoeg verspreid. Iedereen heeft zo lang gewacht op deze wedstrijd en het risico lag op de loer dat we wat neurotisch zouden worden. Ik heb de jongens echter verteld dat ze rustig moesten blijven, omdat we anders een groot risico zouden lopen."



werd na afloop van de wedstrijd gefeliciteerd door clubiconen als Alessandro Del Piero en Gianluigi Buffon en Allegri kwam speciaal terug op de reactie van laatstgenoemde. De doelman vloog vorige week met Paris Saint-Germain uit het miljardenbal en kan de finale in het Wanda Metropolitano van Atlético zodoende vergeten: "We willen Gigibedanken, aangezien hij geschiedenis heeft geschreven bij Juventus. We hebben de wedstrijd van gezien en het verloop stemde ons verdrietig, maar we gaan proberen om Madrid te halen, zodat hij met ons mee kan komen."