"We gaan kijken of het ons lukt om Luuk de Jong hierheen te halen"

Monterrey blijft in de markt voor Luuk de Jong, zo blijkt dinsdag uit berichten in de Mexicaanse media.

Duilio Davino, sportief directeur van de club uit Mexico, is er nog steeds veel aan gelegen om de aanvaller los te weken bij . De bestuurder van Monterrey benadrukt echter dat het niet zo is dat de gesprekken tussen de verschillende partijen al in een vergevorderd stadium zijn beland.



"Ik ga ervan uit dat De Jong als topscorer van Nederland meerdere opties heeft", wordt Davino geciteerd door onder meer Deportes en AS. "We zijn inderdaad geïnteresseerd in De Jong, maar begrijpen tevens dat hij de tijd neemt om een weloverwogen keuze te maken. Het is dus ook niet waar dat we dicht bij een akkoord met hem zijn. We hopen het gesprek aan te gaan en kijken dan of het ons lukt om hem hierheen te halen."



De uitspraken van Davino zijn in strijd met de berichtgeving van Record, dat vrijdag wist te melden dat een deal tussen beide kampen slechts een kwestie van tijd was. Het Eindhovens Dagblad was er echter al snel bij om de geruchten te ontzenuwen. Het zou slechts gaan om interesse in De Jong, wat nu ook door de Monterrey-directeur is bevestigd. Daarnaast is PSV niet van plan om de aanvalsleider zomaar van de hand te doen. Hij kwam in 2014 voor ruim vijf miljoen euro over van en zou nu een veelvoud daarvan moeten opleveren.



De PSV-spits, die met 28 doelpunten de topscorerstitel moest delen met Dusan Tadic, beschikt in Eindhoven over een doorlopende verbintenis tot medio 2021 en behoort al enige tijd tot de selectie van het . Een transfer richting Mexico brengt het risico met zich mee dat hij buiten beeld raakt bij bondscoach Ronald Koeman in aanloop naar het EK van volgend jaar. Een jaar geleden deed Club América meerdere pogingen om De Jong te contracteren, maar tot een deal met de Nederlander kwam het niet.