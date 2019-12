'WBA is wachten beu en stapt naar FIFA om 260.000 euro van Barcelona'

Barcelona nam afgelopen zomer Louie Barry over van West Bromwich Albion, maar heeft de transfersom van circa 260.000 euro nog steeds niet betaald.

De Engelse club wacht sinds september op de compensatie voor de talentvolle aanvaller en is nu naar de wereldvoetbalbond FIFA gestapt om het proces te bevorderen, zo meldt de Birmingham Mail.

De zestienjarige Engels jeugdinternational had afgelopen zomer de keuze uit diverse Europese topclubs. Onder meer Paris Saint-Germain hoopte hem over te nemen van West Bromwich Albion, maar de spits koos voor een overstap naar .

Daar komt hij dit seizoen uit voor de Onder-19. Barry stond nog niet onder contract bij West Bromwich en maakte derhalve transfervrij de overstap naar La Masía.

Echter, een compensatiesom van 260.000 euro is verplicht voor clubs die talenten jonger dan 23 jaar weghalen uit het Verenigd Koninkrijk, zo schrijft de Birmingham Mail.

Lees beneden verder

WBA klopte bij Barcelona diverse keren aan met de vraag om het openstaande bedrag over te maken, maar tot dusver heeft de Spaanse club dat nagelaten. De koploper van de Engelse Championship is het wachten beu en is daarom naar de wereldvoetbalbond gestapt.

Barcelona investeerde afgelopen zomer veel in jonge talenten. Zo werd bijvoorbeeld Ludovit Reis voor miljoenen overgenomen van , werd de Nederlandse vleugelverdediger Mike van Beijnen transfervrij overgenomen van en kwam Xavier Mbuyamba over van MVV.

Voor het eerste elftal werden onder meer Frenkie de Jong ( ), Neto ( ), Antoine Griezmann ( ) en Emerson (Atlético Mineiro) naar het Camp Nou gehaald.