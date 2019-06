Wayne Rooney lovend over Nederlandse trainers: "'By far' mijn beste coach ooit"

Wayne Rooney speelt inmiddels alweer enige tijd in de Verenigde Staten bij DC United.

De aanvaller was jarenlang een van de grote blikvangers in de Engelse Premier League. In dienst van steeg hij tot grote hoogten en kreeg hij in zijn latere jaren te maken met Louis van Gaal. Na zijn vertrek van Old Trafford werkte hij bij bovendien een jaar onder Ronald Koeman en Rooney koestert nog altijd warme herinneringen aan de twee Nederlandse oefenmeesters.

"Van Gaal en Koeman hebben allebei een eigenschap die ik heel belangrijk vind: ze zijn goudeerlijk en zeggen waar het op staat", blikt de 33-jarige Rooney terug in gesprek met De Telegraaf . "Van Gaal is by far de beste coach met wie ik ooit heb gewerkt. Honderd procent. Zijn tactische skills, manier van wedstrijdvoorbereiding en aandacht voor de kleinste details vond ik heel bewonderenswaardig. Zo had ik dat nog nooit gezien."



Van Gaal stapte in 2014 in bij the Red Devils en Rooney merkte al snel dat de werkwijze van de Nederlandse trainer niet voor al zijn ploeggenoten even gemakkelijk was: "Maar hij weet zelf ook dat zijn werkwijze pittig kan zijn voor spelers. Ik heb hem daarvan bewust gemaakt en we hebben er goed over gesproken."



` Van Gaal bleef uiteindelijk twee seizoenen actief in Manchester en pakte in zijn laatste jaar de . Al vrij snel na de winst van die trofee volgde echter zijn ontslag en José Mourinho werd niet veel later aangesteld als de opvolger van Van Gaal. Rooney vindt het jammer dat er op die manier een einde kwam aan het dienstverband van de ervaren coach in Engeland: "Desondanks is één ding zeker: ik heb heel veel van hem opgestoken en ga profijt hebben van zijn lessen als ik later ook trainer word."