Watford-manager wil Gomes overhalen om door te gaan

Heurelho Gomes neemt na dit seizoen waarschijnlijk afscheid van het profvoetbal, maar manager Javi Gracia is daar niet zo zeker van.

Gracia bereidt zich met voor op de finale van de tegen , aanstaande zaterdag. The Hornets bereikten vorige maand de eindstrijd door in een zinderende halve finale met 3-2 te verslaan. Nadat een 0-2 achterstand was weggewerkt, maakte Gerard Deulofeu in de verlenging de winnende goal.



De 38-jarige Gomes heeft bij Watford een aflopend contract en geen basisplek meer, maar dit seizoen mocht hij wel alle wedstrijden in de FA Cup keepen. "Ik weet niet of het Gomes' laatste wedstrijd wordt", kijkt Gracia in The Evening Standard vooruit op de finale. "Ik wil graag met hem en met de club in gesprek om te zien of hij volgend seizoen verder kan. Daar moeten we nog over praten."



Of Gomes op Wembley opnieuw de voorkeur krijgt boven Ben Foster, wilde Gracia niet zeggen. "We zullen zien wie zaterdag de keeper is. Ik wil het daar nu niet over hebben. Ik richt me alleen op de wedstrijd en ik probeer de beste keeper uit te kiezen. Daarna zien we wel wat er in de toekomst gebeurt."



Heurelho Gomes was tussen 2004 en 2008 een vaste waarde onder de lat bij , de club waarmee hij vier jaar op rij landskampioen werd. Daarna stond de Braziliaan zes jaar onder contract bij , al had hij in de laatste drie seizoenen al geen basisplaats meer. In 2014 volgde de overstap naar Watford. De Londenaren kunnen zaterdag voor het eerst in de clubhistorie de FA Cup pakken.