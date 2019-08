Waterreus vol lof over Schuurs, bezorgd om PSV en Van Bommel

Perr Schuurs heeft in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een basisplaats afgedwongen bij Ajax.

Dankzij zijn sterke ontwikkeling zijn de verwachtingen van Ronald Waterreus torenhoog. De mandekker begon in de Johan Cruijff Schaal tegen (2-0) al vanuit de basis en ook tegen (2-2) verscheen hij aan de aftrap. Waterreus sluit niet uit dat Schuurs op termijn het niveau van zijn voorganger kan halen.

Na het vertrek van Matthijs de Ligt telde vijftien miljoen euro neer voor Edson Álvarez. De Mexicaanse aankoop wacht een stevige concurrentiestrijd met Schuurs. "Waar ik zeer benieuwd naar ben is hoe Perr Schuurs zich komende tijd profileert", schrijft Waterreus in zijn column voor De Limburger.

"Als je ziet hoe goed die jongen bezig is, vind ik dat echt bewonderenswaardig. Zes kilo aan pure spierkracht heeft hij gewonnen. En dat straalt Schuurs zonder meer uit. Ik sta er niet van te kijken als hij uiteindelijk van het niveau De Ligt wordt."

Waar Waterreus onder de indruk is van Schuurs, kan de oud-keeper niet positief zijn over PSV. De Eindhovenaren verloren het duel om de Johan Cruijff Schaal, werden uitgeschakeld in de tweede voorronde van de en begonnen het nieuwe -seizoen met een 1-1 gelijkspel tegen .

Waterreus denkt dat trainer Mark van Bommel 'een stuk onrustiger zal slapen'. "PSV is onder hem bepaald nog geen geoliede machine. Ook tegen FC Twente was het niet best. Al vind ik te makkelijk om Mark daar nu al op af te rekenen."

"Desondanks kun je er niet omheen dat Van Bommel voor zijn eindexamen staat als trainer", vervolgt Waterreus, die PSV geen favoriet vindt voor de landstitel. "De druk van per se kampioen moeten worden kun je hem niet opleggen", meent hij.

"Je mag van hem wél verwachten dat hij nu eens laat zien dat hij een elftal beter maakt, dat talenten zich ontwikkelen, dat hij voor de tv-camera's wat minder bokkig reageert op logische vragen over de reservebeurt van Lozano in Enschede. Zo niet, dan zal het voor Van Bommel een lastig verhaal worden in Eindhoven."

PSV start donderdag aan het tweeluik met FK Haugesund om in de race te blijven voor Europees voetbal. Bij winst plaatst men zich voor de play-offs richting de groepsfase.